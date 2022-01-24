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Кличко ініціює засідання Асоціації міст щодо організації тероборони

Голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко ініціює проведення засідання правління Асоціації, щоб на ньому обговорити координацію зусиль і заходів з організації територіальної оборони в українських містах, містечках і селищах. Про це Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«На тлі обговорення останніми днями заяв щодо нібито ймовірного захоплення російським агресором Харкова як голова Асоціації міст України від імені АМУ хочу висловити місту Харкову і всій Харківщині підтримку і переконання, що ніякого захоплення не буде. Бо за Харковом – уся Україна! Окрім Харківщини прикордонними є Донеччина, Луганщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина і деякі інші регіони, що межують із Росією. Питання їхньої безпеки й обороноздатності – це питання безпеки й усіх інших регіонів України», – написав Кличко.

«Не хочеться вірити», – харків’яни про можливість окупації міста та імовірне вторгнення (опитування)
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«Не хочеться вірити», – харків’яни про можливість окупації міста та імовірне вторгнення (опитування)

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«Тому я ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України, на якому обговоримо заходи з організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка», – додав він.

За словами міського голови, засідання відбудеться 28 січня в Києві.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The Washington Post припустив, що Росія може почати вторгнення в Україну з великих міст, зокрема Харкова, під приводом «захисту російськомовного населення».

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків був і залишатиметься українським місто не піде за сценарієм окупованого Донецька і Луганська.

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