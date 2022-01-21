У Харкові не буде ситуації Донецька чи Луганська – мер

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків був і залишатиметься українським місто не піде за сценарієм окупованого Донецька і Луганська. Про це Терехов сказав у п’ятницю на форумі у Харкові.

«Ми всі разом, харківчани, жителі України, не дозволимо нікому віддати місто Харків, захопити Харків. Будь-який загарбник, який тільки задумує прийти на нашу землю, має знати, що він отримає потужний спротив від містян, від наших міжнародних партнерів, від всіх жителів України. Місто Харків було, є і буде українським містом. Хочу заспокоїти всіх жителів Харкова: ми готові, ми нікому не дамо розхитувати ситуацію в місті, і буде жорстко це присікати. Не буде ситуації Донецька і Луганстька в Харкові», – сказав Терехов.

Також на своїх сторінках у соцмережах він повторив озвучену позицію.

«Знаю, що через багаторічну звичку людей заклики дотримуватися спокою часто мають зворотний ефект. Але запевняю вас: приводів для занепокоєння немає, і Харків і надалі успішно розвиватиметься під мирним небом», – написав Терехов у фейсбуці.

Така заява харківського міського голови з’явилася після того, як напередодні президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The Washington Post припустив, що Росія може почати вторгнення в Україну з великих міст, згадавши про Харків, для буцімто «захисту російськомовного населення».