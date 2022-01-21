Вторгнення у будь-який момент: Росія і Україна на межі масштабної війни?

Переговори у Женеві Лаврова і Блінкена, візит держсекретаря США до Києва і Берліну, чергове попередження Путіну від Байдена, військова допомога для України, концентрація російських військ та нові навчання у Білорусі. Підбиваємо підсумки тижня міжнародної політики у прямому ефірі на Радіо Свобода – у програмі «Свобода Live».

Учасники програми:

Михайло Гончар, президент українського Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»;

Кирило Мартинов, редактор відділу політики видання «Новая газета»(Москва);

Джон Гербст, посол США в Україні (2003–2006);

Віктор Мироненко, керівник центру українських досліджень Інституту Європи РАН;

Мар'яна Буджерин, дослідниця центру російських і євразійських досліджень Гарвардського університету;

Сергій Рахманін, народний депутат України («Голос»);

Марія Іонов, народна депутатка України («Європейська солідарність»);

Єгор Чернєв, народний депутат України («Слуга народу»);

Останні місяці відбувається загострення напруженості між Заходом і Росією через нарощування Москвою військових сил на кордоні з Україною, у Криму і на окупованому Донбасі. Нині у США вважають, що Росія може організувати нове вторгнення в Україну в будь-який момент. Президент України Володимир Зеленський закликав українців не панікувати. А у Кремлі запевнили, що не збираються нападати на Україну і не бачать загрози широкомасштабної війни у Європі. Росія висунула низку умов США і НАТО, зокрема щодо нерозширення кордонів альянсу і нерозміщення озброєння в Україні.