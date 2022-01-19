Командувач ТрО: можемо розгорнути сили тероборони і цим не допустити війни

Україна може розгорнути Сили територіальної оборони і цим «взагалі не допустити війни», заявив бригадний генерал Юрій Галушкін, командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України в інтерв’ю для інформагентства «АрміяІнформ», яке цитує пресслужба Міністерства оборони.

За його словами, ключовим у законі «Про основи національного спротиву» є те, що Україна може розгорнути Сили тероборони до початку війни і до відмобілізування військ. «І цим взагалі не допустити війни. Згідно із законом про основи нацспротиву, Сили тероборони можуть бути розгорнуті із введенням в дію Зведеного плану тероборони України або планів тероборони в окремих її місцевостях. Цей план може бути запроваджений без введення правового режиму воєнного стану, а лише указом президента», – сказав Галушкін.

Він додав, що механізм суттєво спрощений: «Головнокомандувач зробив подання, Рада нацбезпеки і оборони провела засідання, ухвалила рішення, президент затвердив своїм указом, і я розгорнув повністю Сили тероборони. На мої 10 тисяч (штат ТрО мирного часу – ред.) лягло декілька сотень тисяч озброєних резервістів ТрО, які взяли під контроль всю Україну. Можливо, це може взагалі зупинити наміри противника перейти до відкритої агресії».

Напередодні у Міноборони повідомили, що в рамках розгортання системи територіальної оборони в Україні сформують 25 бригад, які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів.

«У складі Сил ТрО ЗСУ триває формування 25 бригад (один регіон – одна бригада), які об’єднуватимуть понад 150 батальйонів (один батальйон на район). Постійна чисельність Сил ТрО у мирний час складатиме 10 тисяч військовослужбовців. По штату особливого періоду підрозділи Сил ТРО нараховуватимуть понад 130 тисяч осіб, для чого буде сформовано відповідний резерв», – йдеться в повідомленні.

В Україні з 1 січня вступили в дію положення закону «Про основи національного спротиву», ухваленого торік.

Закон передбачає можливість створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю. Він визначає, зокрема, такі поняття, як «національний спротив» та «територіальна оборона». Зокрема, згідно з текстом, територіальна оборона «складається з військової, цивільної та військово-цивільної складових».