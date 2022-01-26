Боєприпаси є, американців немає: українці стикаються зі змішаними повідомленнями, оскільки нависає загроза війни

Для багатьох українців війна – це просто те, що триває вже майже 8 років. Наказ про евакуацію, виданий посольством США та іншими західними країнами, змусив більше українців сісти та помітити можливість нового вторгнення Росії.

Громадян США евакуюють з України. Поступає більше американської зброї. Українці нервують.

«Поїдемо на дачу. Там їжа, врожай з городу. Цукор, гречка тощо, – відповів один з київських крамарів на запитання про перспективу нового вторгнення Росії. – Там буде добре».

Коли Джон Всетецька прибув до української столиці в жовтні минулого року, він планував витратити свій річний грант Фулбрайта, копирсаючись в архівах радянських часів, досліджуючи жахливий голод 1930-х років, відомий як Голодомор. Дослідження допоможе підкріпити його докторську роботу в Університеті штату Мічиган.

Він чітко усвідомлював масове розміщення російських військ поблизу кордонів України, тому сказав, що не був повністю здивований, коли посольство США оголосило про евакуацію деяких дипломатичних сімей, а також науковців Фулбрайта.

«Дехто вважає, що це правильний вибір, інші критикують його за зухвалість і передчасну реакцію. Я не претендую на те, що знаю, який правильний крок у цей момент, але я розумію необхідність запропонувати вихід для тих, хто хоче піти», – сказав Всетецька Радіо Свобода.

Оголошення від 23 січня, за яким послідували подібні попередження з Великобританії, Австралії, Німеччини, а пізніше й Канади, застало багатьох американських громадян зненацька. Це також розбурхало українців, для багатьох із яких барабанний бій «нової» війни був приглушений тим фактом, що країна вже втягнута у майже восьмирічну війну проти підтримуваних Росією бойовиків у східному регіоні, відомому як Донбас.

«Здається, що більше людей обговорюють війну та потенційні загрози, але все ще приглушеними тонами. Збільшення значної зброї – зі США, Росії та інших країн – важко проігнорувати, – повідомив Всетецька в електронному листі, коли цього тижня брав перерву в збиранні речей, щоб виїхати з країни. – Люди хочуть висловити свої страхи і тривоги, але вони не хочуть, щоб їх звинувачували в надмірній реакції. Я думаю, що ми всі певною мірою це відчуваємо. Конкуруючі наративи новин не допомагають цьому».

Для більшості громадян США виїзд з України цілком здійсненний, хоча й потенційний головний біль. Чиновники у віртуальній вежі, організованій посольством США в Києві 25 січня, були засипані часом гнівними питаннями про візи, фінанси, евакуаційні рейси та перспективу серйозної військової ескалації.

Для українських домогосподарств уже є погіршення. З грудня національна валюта гривня втратила до долара близько 5 відсотків. Ставки за кредитами для українського уряду зросли більш ніж вдвічі.

Після оголошення США гривня впала ще на пів відсотка.

Українські урядовці, починаючи від президента Володимира Зеленського і донизу, намагалися приглушити тривоги та відбити страх.

«Що нового? Хіба це не було реальністю протягом восьми років? Хіба вторгнення почалося не в 2014 році?» – про це Зеленський заявив у відеозверненні до народу 19 січня, маючи на увазі війну, у результаті якої на Донбасі загинули понад 13 тисяч людей. – Все під контролем. Причин для паніки немає».

Речник МЗС Олег Ніколенко намагався розвіяти побоювання після заяви США, припускаючи, що ця евакуація була непотрібною.

«Хоча ми поважаємо право іноземних держав піклуватися про неушкодженість і безпеку своїх дипломатичних представництв, ми вважаємо такий крок передчасним і прикладом надмірної обережності», – написав Ніколенко у твітері 24 січня.

Віктор Андрусів, який очолює Київську школу державного управління, каже, що розділив українське суспільство на три групи: тих, хто активно готується до ширшої війни; тих, хто зовсім не вірить у можливість ширшої війни; і тих, хто чекає більше сигналів, більше тих чи інших доказів.

«Людей більше хвилюють ціни на газ, їх турбує гривня, – сказав Андрусів Радіо Свобода. – Українці, люди більше зосереджені на цих питаннях, а не на війні».

Зеленський та інші урядовці «мусять робити заяви до спокійних людей», – сказав він. – «Це економічна проблема – вони не хочуть, щоб люди бігали по магазинах, і тому вони так говорять».

«Це не означає, що вони не розуміють проблеми; я можу запевнити вас, що вони повністю розуміють масштаб проблеми, – сказав він. – Багато чого відбувається, але в безшумному режимі, щоб уникнути паніки».

33-річна продавчиня Наталя, яка працює в нічну зміну в невеликому продуктовому магазині неподалік від київського спортивного стадіону «Олімпійський», сказала, що їй здається, що більше людей, у тому числі й клієнтів, відкрито говорять про можливість нового наступу Росії.

Вона сказала, що вона та її сім’я нервували, сприймаючи офіційні заяви, заголовки газет та телевізійні трансляції. У разі масштабного вторгнення вони планували виїхати з міста на батьківщину на південний захід від Києва.

«Поїдемо на дачу. Там їжа, врожай з городу. Цукор, гречка тощо, – сказала вона, попросивши не публікувати її прізвище. – Там буде добре».

У Харкові, другому за величиною місті України, розташованому приблизно за 50 кілометрів від російського кордону вздовж великої магістралі, деякі жителі, опитані перед оголошенням посольства США, сказали, що вони не надто стурбовані.

«Це не те, чого я б хотів, щоб сталося, – сказав Українській службі Радіо Свобода один чоловік, який не назвав свого імені. – Крім цього, що ще поробиш? У мене – сірники, сіль, цукор».

«Я буду в сльозах молитися, щоб (нової війни) не сталося, — сказала інша жінка, назвавшись Галиною. – Кажуть, що поганий мир краще, ніж хороша війна. Якщо ви знаєте, що таке війна, ви не можете бути до неї байдужими».

Тим часом, коли деякі громадяни США намагалися знайти шляхи покинути Україну, влада США відправила в країну зброю та військові постачання. У вантажі, доставленому чартерним літаком до київського аеропорту «Бориспіль» 25 січня, було ще кілька десятків протитанкових ракет Javelin, так званих «боєприпасів для ураження бункерів» та іншого обладнання.

Герб Рендалл, американець зі штату Нью-Гемпшир, розповів, що він з вересня відвідував і покидав Львів, востаннє прибув 2 січня, коли разом зі своєю українською нареченою намагався зібрати юридичні документи для її американської візи.

За його словами, він також відкриває англомовний коректурний бізнес, щоб обслуговувати IT-сферу в Україні, яка зростає.

«Я відчуваю, що заява США змушує замислитися більше, ніж я бачив досі, – сказав він Радіо Свобода. – На жаль, я думаю, що [українці] настільки звикли до війни та насильства з 2014 року, що ідея вторгнення Росії не вважається «новиною» для багатьох».

Він сказав, що планував залишитися у Львові до кінця січня: «Але наказ про евакуацію дав мені зрозуміти, що, мабуть, було би краще, якби я виїхав якомога швидше».

Він забронював рейс до Франкфурта на 25 січня.

«На цих рейсах я бачу досить багато американців, значно більше, ніж я зазвичай бачу», – сказав він.

До матеріалу долучилася Оксана Нечепоренко з Української служби Радіо Свобода