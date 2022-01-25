Росія перекине десятки винищувачів до кордонів України для навчань із «завдання ракетних ударів»

Росія перекине десятки винищувачів на оперативні аеродроми поблизу українських кордонів та в анексованому Криму, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії із посиланням на пресслужбу Південного військового округу Росії.

У російському відомстві заявляють про намір провести навчання з «завдання ракетних ударів». У навчаннях планують задіяти морську авіацію Чорноморського флоту Росії та авіаційні об’єднання Південного військового округу.

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«Військові відпрацюють взаємодію під час виконання ракетних ударів на максимальному видаленні цілей у складі ескадрилей винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ2, а також багатофункціональних бомбардувальників-винищувачів Су-34», – йдеться у повідомленні.

Як заявляють російські військові, заплановані навчання залучатимуть також 6 тисяч військових у Ростовській та Краснодарській областях, що межують із Україною та анексованим Кримом. Наразі невідомо, скільки ці навчання мають тривати.

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Раніше в Кремлі назвали «ескалацією» з боку Сполучених Штатів рішення привести в бойову готовність 8 500 військовослужбовців у зв’язку з ситуацією довкола України.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.