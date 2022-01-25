ВР звернулася до міжнародної спільноти щодо неприйнятності військового шантажу Росії

Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту не допустити продовження шантажу та погроз повномасштабним вторгненням в Україну з боку Росії в обмін на гарантії нерозширення НАТО та недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

За відповідну постанову проголосували 282 народних депутата з 319, зареєстрованих у сесійній залі.

У постанові вказано, що вимоги Росії до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України є порушенням, зокрема, Конституції та законодавства України, основних принципів та норм міжнародного права, Статуту Організації Об’єднаних Націй.

У своєму зверненні Верховна Рада звертається до ООН, ЄП, урядів і парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій і закликає засудити дії Москви, спрямовані проти територіальної цілісності та суверенітету України.

Також ВР закликає рішуче засудити позицію Росії, спрямовану на блокування прогресу у рамках міжнародних політико-дипломатичних зусиль з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту; застосувати всі можливі дипломатичні засоби з метою сприяння деескалації ситуації, відведення російських військ від кордонів України, а також повної відмови Росії від своїх агресивних намірів перерозподілу Європи на зони впливу.

Серед іншого, Верховна Рада закликає сприяти зміцненню обороноздатності України, розбудові її Збройних сил відповідно до стандартів НАТО; підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи та визначення конкретних часових рамок та модальностей подальшої інтеграції України в НАТО, посилити санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею збройної агресії тощо.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.