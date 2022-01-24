Стефанчук закликав голів фракцій ВР підтримати постанову про неприйнятність військового шантажу Росії

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував розгляд постанови про звернення парламенту до міжнародних організацій щодо неприйнятності війскового шантажу з боку Росії. Про це він заявив на погоджувальній раді 24 січня, закликавши голів фракцій та груп підтримати документ.

Стефанчук вказав на «спроби психологічного тиску на Україну», які тривають останнім часом, та наміри Росії визнати незаконні збройні угруповання «ЛНР» та «ДНР».

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«Маю рецепт для наших сусідів – я пропоную зосередитися на власних проблемах і не затьмарювати себе міфом збирання земель. Щоб мати міжнародну підтримку та визнання, варто непокоїтися перш за все про економічне благополуччя власних громадян. Все інше призведе до санкцій та інших неприємностей», – заявив Стефанчук.

Він додав, що вніс пропозицію «невідкладно зареєструвати та ухвалити відповідну постанову про звернення Верховної Ради до ООН, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав і парламентських асамблей, міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу щодо України з боку Російської Федерації».

За словами голови парламенту, проєкт документа вже підготовлений та підписаний керівництвом Ради. Тепер необхідно, щоб його підписали лідери фракцій, аби депутати змогли розглянути постанову в сесійній залі вже завтра, у перший день засідань.

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Крім того, Стефанчук заявив, що керівники фракцій і груп запропонували йому «зробити зустріч із міністром оборони, щоб ми могли бути поінформовані про ситуацію, яка склалася». Він анонсував таку зустріч о 9 ранку 25 січня, пояснивши, що у вівторок міністр оборони Олексій Резніков їде з України і повернеться в четвер.

Західні ЗМІ повідомляють про підготовку ймовірного вторгнення Росії в Україну з осені 2021 року через високу концентрацію російських військ біля кордонів. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії.