«Силою насадити в Києві проросійського лідера»: повідомлення британської розвідки і реакції на нього

Міністерство закордонних справ Великобританії розповсюдило заяву із посиланням на дані розвідки, що Кремль хоче шляхом агресії змінити владу в Україні і поставити на чолі країни свого ставленика. Про кого іде мова? Які інші подробиці оприлюднених даних британської розвідки? І які реакції на це повідомлення вже прозвучали від названих осіб, Росії та США?

Велика Британія вдалася до незвичайного кроку, офіційно оприлюднивши дані своєї розвідки про те, що британці називають планами Москви насадити в Україні проросійський режим, повідомляє лондонський кореспондент «Голосу Америки» Богдан Цюпин.

Російський уряд прагне насадити у Києві проросійського лідера

В оприлюдненій 22 січня заяві від імені британського міністерства закордонних справ сказано: «Ми маємо інформацію, яка свідчить, що російський уряд прагне насадити у Києві проросійського лідера, в той час як він вирішує, чи вторгатися і окуповувати Україну».

У цьому офіційному повідомленні також вказані кілька імен з поміж «багатьох колишніх українських політиків», з якими, як каже Лондон, «російські розвідслужби підтримують зв’язки».

«Оприлюднена сьогодні інформація проливає світло на масштаби російської діяльності спрямованої на підрив України і вказує на мислення у Кремлі», – сказала Елізабет Трасс, очільниця МЗС Великої Британії.

У заяві британського уряду також мовиться про «беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності Україна в її міжнародно визнаних кордонах, включно з Кримом».

Наголошуючи на «непевності щодо намірів Росії», яка стягнула величезні військові сили до України, Велика Британія радить своїм громадянам без необхідності не вирушати до України.

Хто вони – «ставленики Кремля»?

Потенційним проросійським «лідером», на якого нібито робить ставку Кремль, за даними британської розвідки є Євгеній Мураєв – колишній депутат Верховної Ради і власник телевізійного каналу проросійського спрямування «НАШ».

Британські ЗМІ наголошують, що телеканал Євгена Мураєва чітко повторює московську лінію, зокрема виступаючи проти Заходу загалом і проти НАТО і США.

Мураєв у коментарях для кількох британських газет відкинув звинувачення і назвав себе «патріотом».

«У Росії є інший кандидат, і вони навіть не приховують цього. Я патріот своєї країни», – заявив Мураєв в інтерв’ю британському виданню The Telegraph.

Мураєв сказав, що наведена Лондоном інформація є абсурдною, оскільки він уже кілька років перебуває під санкціями Росії.

Євгеній Мураєв пов'язав це повідомлення МЗС Великої Британії «із планами закрити його телеканал», повідомляють РІА «Новости».

17 січня петиція на сайті президента України про запровадження санкцій проти телеканалу «НАШ» набрала необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Автор петиції, активіст Сергій Стерненко, пояснює свої вимоги тим, що на цьому телеканалі «транслюються антидержавні висловлювання та пропаганда в інтересах держави-агресора».

Євгеній Мураєв вважає, що Україна має повернути свій нейтральний позаблоковий статус, «назавжди звільнившись від зовнішнього управління». На його думку, Угоду про асоціацію із ЄС (через непідписання якої Віктором Януковичем восени 2013-го року розпочався Євромайдан – ред.) потрібно переглянути «на користь України або взагалі відмовитися від неї». Революцію Гідності Євгеній Мураєв називає «державним переворотом».

Мураєв не раз заявляв, що бойові дії на Сході України нібито є «громадянським конфліктом», бо «Росія допомагає «ДНР» і «ЛНР» грошима, технікою, інструкторами, так само, як США допомагали ВСУ і Нацгвардії».

Серед інших осіб, на яких Кремль робить ставку, у списку в британському повідомленні також названі кілька посадовців з часів президентства Віктора Януковича (втік до Росії після розстрілу учасників Революції гідності і переховується там із 2014 року): Сергій Арбузов, Микола Азаров, Андрій Клюєв, Володимир Сівкович.

Що кажуть у США та Росії?

Американський телеканал CNN, посилаючись на американське джерело, повідомляє, що «США володіють доказами подібними до оприлюднених Британією».

«Ми бачили розвіддані, що Росія намагається мінімізувати тривалу, затяжну війну. Це включає зокрема і насаджування дружнього уряду, підбурюючи невдоволення з використанням шпигунських служб», – йдеться у повідомленні.

Президент США Джо Байден обговорив зі своєю командою з національної безпеки агресивні дії Росії щодо України. Про це у твіттері написав Білий дім.

«Він підтвердив, що якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками та партнерами спричинять швидкі та суворі наслідки для Росії», – ідеться в повідомленні пресслужби Білого дому.

Російське міністерство закордонних справ назвало британські заяви «дезінформацією» і «провокативною діяльністю».

Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Велику Британію в ескалації ситуації довкола України після заяви, що Кремль в результаті вторгнення на українську територію планує привести до влади проросійського політика.

Кремль заперечує планування нового нападу на Україну, але водночас стверджує про готовність до дій у відповідь на те, що у Москві називають українськими «провокаціями».

«Поширена МЗС Британії дезінформація є ще одним свідченням того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості довкола України», – ідеться в повідомленні російського МЗС в телеграмі.

Москва також закликала Лондон «припинити провокації».

Президент Росії Володимир Путін та його урядовці постійно називають обрану на міжнародно визнаних виборах українську владу «режимом» і стверджують про «кривавий переворот» 2014 року.