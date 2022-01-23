Папа Римський закликав молитися, щоб зупинити загострення «української кризи»

Папа Римський Франциск закликав до міжнародного дня молитви про мир у неділю, щоб уникнути подальшої ескалації подій довкола України, повідомляє агентство Рейтер.

Понтифік про це сказав під час щотижневого звернення до паломників і вірян на площі Святого Петра в Римі. Франциск відзначив, що напруга довкола України загрожує обернутися «серйозними наслідками».

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.