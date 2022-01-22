Не приховаєш: Цифрові аналітики викривають військове нарощування Росією поблизу України

На відміну від минулих десятиліть, інструменти спостереження, доступні сьогодні, унеможливлюють сучасну армію, як російська, провести велику логістичну операцію, не попередивши про це світову спільноту. І часто на сполох б’є мережа спеціалізованих аналітиків, які першими знаходять докази на місцях.

Оскільки Росія протягом останніх місяців перекинула десятки тисяч військ до свого кордону з Україною, натякнула на збройну відповідь, якщо НАТО не погодиться на її вимоги, і оголосила про великі військові навчання в Білорусі, Москві було важко применшити чи заперечити самий масштаб її мобілізації.

Причина цього: на відміну від минулих десятиліть, експерти кажуть, що інструменти спостереження, доступні сьогодні, унеможливлюють проведення сучасною армією великої логістичної операції без попередження світової спільноти. І часто на сполох б’є мережа спеціалізованих аналітиків, які першими знаходять докази на місцях.

Багато військовослужбовців та їхніх родичів пишуть у соцмережах, що їх відправляють до Білорусі на навчання

Коли Росія цього місяця оголосила про спільні навчання на території свого відданого союзника Білорусі, саме аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT), розслідувального агентства з відкритих джерел, заповнили прогалини, що залишилися через відсутність прозорості з боку Москви, показуючи достовірні оцінки, що було залучено від 8 до 15 тисяч військовослужбовців.

«Багато військовослужбовців та їхніх родичів пишуть у соцмережах, що їх відправляють до Білорусі на навчання», – сказав телеканалові Настоящее время Кирило Михайлов, аналітик CIT. «Те, що тепер ці сили будуть додані, є досить серйозною ознакою (нарощування потуги)».

Розслідування CIT і Російської служби Радіо Свобода, опубліковане цього тижня, надає додаткові докази переміщення російських військ на захід по всій країні, у бік Білорусі та України.

Така інформація має вирішальне значення для західних урядів, які готують можливу відповідь на будь-яке вторгнення, що Росія може здійснити в найближчі місяці.

Не єдиний інструмент

І CIT –не єдиний інструмент, який допомагає їм зібрати дані разом.

Аналітики-любителі та дослідники відкритих джерел, які працюють на приватні та неурядові організації, цілодобово відстежують мобілізацію в Росії, переглядають платформи соціальних мереж і збирають комерційні супутникові зображення, щоб надати докази того, що відбувається.

Одним із таких безцінних джерел є Maxar Technologies, комерційна компанія з супутників та обробки зображень, яка викрила нарощування Росії на кордоні з Україною та в Криму. З кінця листопада воно надає провідним світовим ЗМІ зображення, які свідчать про нарощування російських сил, що Москва більше не може правдоподібно заперечувати.

Коли в лютому 2014 року Росія направила сили, щоб захопити Крим в України, її дії супроводжувалися неодноразовими запереченнями, у тому числі – з боку президента Володимира Путіна, що так звані «зелені чоловічки», які блокували бази української армії на півострові, насправді були регулярними російськими військами.

Пізніше, коли це спричинило збройне повстання підтримуваних Москвою сепаратистських сил на Донбасі, справа зводилася до того, що журналісти, які працювали на місцях, надали докази того, що війська та техніка, надіслані для підтримки сепаратистів, прибули з Росії.

З роками якість супутникових зображень, а також повсюдність розкриття публікацій у соціальних мережах означають, що такі заперечення стають все більш неможливими, і західним аналітикам і цифровим активістам стало набагато легше їх розвінчувати.

І хоча використання досліджень відкритих даних аж ніяк не є новим, ціна на отримання супутникових даних і даних відстеження польотів різко впала в останні роки, помітно збільшуючи кількість громадян, які можуть отримати доступ до такої інформації та публікувати те, що знаходять в Інтернеті.

Відстежувати переміщення військ

Дуже часто вони знаходять цінні відеодокази, які показують переміщенняросійських військ і обладнання від далекого Далекого Сходу до кордону з Україною, а тепер і до Білорусі, яка оголосила про спільні навчання, які мають розпочатися 9 лютого.

Розслідування, проведене CIT і Російською службою Радіо Свобода, використовувало аналіз російськомовних дописів у соціальних мережах, щоб пролити світло на масштаби та характер військової мобілізації Москви, а також занепокоєння, висловлені родичами військових, які прямували на захід для розгортання в Білорусі та на кордонах Росії з Україною.

Розслідування, частково засноване на реакції на численні дописи на платформі для обміну відео TikTok людей, які схожі на російських солдатів, а також на обміні інформацією з друзями та родичами, які є авторами деяких коментарів, додало важливі докази нарощування російської армії, оскільки переговори між Росією та Заходом не приносять прориву.

За словами колишнього аналітика ЦРУ Джеффрі Едмондса, точність інформації, оприлюдненої багатьма незалежними розслідувачами та посилена основними ЗМІ, дозволяє таким приватним аналітикам бути «приблизно на одній хвилі» з американською розвідувальною спільнотою.

«Це вражає, наскільки близько хтось може бути», – сказав Едмондс, який зараз працює в аналітичному центрі CNA Corp, на початку цього місяця Wall Street Journal.

Але їхня робота стає важчою. Аналітики кажуть, що Росія стала більш вправною в приховуванні своєї діяльності з моменту її операцій у 2014 році та недавнього нарощування військових навесні 2021 року, впроваджуючи тактику, таку як фарбування російських прапорів на транспортних засобах та видалення їхніх номерних знаків, щоб приховати їхнє походження.

Заборона на смартфони

У травні 2020 року Путін підписав указ, який забороняє російським солдатам носити смартфони під час виконання службових обов’язків, що стало прямою відповіддю на величезне хвилювання, якого зазнала Москва після сотень постів військових, які брали участь у військових кампаніях на сході України в 2014 і 2015 роках.

З початку січня з’явилася ціла хвиля відео та постів у соцмережах, які показують, що війська рухаються

Але перспективи для відстеження переміщення російських військ для аналітиків CIT залишаються, оскільки ризик ескалації продовжує зростати.

«З початку січня з’явилася ціла хвиля відео та постів у соцмережах, які показують, що війська рухаються», – сказав Настоящему времени засновник CIT Руслан Лев’єв. «А місцеві жителі, для яких це незвично, звісно все це документують».

Проте Лев’єв, багаторічний розслідувач з відкритих джерел, який обурював російську владу та повідомив, що в 2019 році на нього напали невідомі зловмисники біля його будинку в Москві, попереджає, що масштаби нарощування Росії не обіцяють нічого доброго.

«Росія намагалася виправдатися, кажучи, що це всього лише навчання», – розповів він про розгортання в Білорусі. «Але досвід показує, що навчання можуть легко перетворитися безпосередньо на реальні військові дії».

(До підготовки статті долучилися Олексій Александров, Дар’я Алі-Заде та Ксенія Соколянська)