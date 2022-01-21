Блінкен: США після консультацій із союзниками дадуть Росії письмову відповідь

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що наступного тижня після консультацій із союзниками і партнерами США мають намір надіслати письмову відповідь Росії. Він сказав про це 21 січня на брифінгу після переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Лавров заявив, що Блінкен пообіцяв під час зустрічі надати письмові відповіді на вимоги Росії щодо України і НАТО, додавши, що Росія краще зрозуміє, «чи ми на правильному шляху», після того, як Москва отримає відповіді.

Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати дадуть таку відповідь, і додав, що делегації обох сторін зустрінуться знову після того, як Москва вивчить відповіді. Як заявив держсекретар, США та їхні союзники готові вести переговори з цього питання, і сказав, що Захід теж має свої пропозиції до Росії.

За словами Блінкена, якщо треба буде перевести ці переговори на рівень президентів, це буде зроблено. «Якщо ми зробимо висновок, що надалі деякі питання краще вирішувати через президентів, ми це зробимо», – сказав він.

Держсекретар США додав, що його розмова з Лавровим була неполемічною, прямою, діловою, і в цьому сенсі корисною.

«Я вважаю, що ми можемо продовжити роботу над порозумінням, але це залежить від припинення агресії Росії проти України», – сказав Блінкен.

За словами Блінкена, метою зустрічі було зрозуміти, чи готова Росія далі дотримуватись дипломатичного шляху.

Держсекретар наголосив, що як доказ того, що Росія не готує агресію, їй слід було б відвести свої війська від кордонів цієї країни – про що він сказав Лаврову.

Переговори 21 січня в Женеві тривали близько півтори години, про істотний прогрес за їхніми підсумками не оголошували.

Лавров за підсумками зустрічі назвав її проміжною.

Останніми днями держсекретар США відвідав Київ та Берлін, де провів переговори з представниками союзників та партнерів Сполучених Штатів.

Раніше цього тижня в Білому домі заявили, що Росія в будь-який момент може почати наступ на Україну. Водночас США сподіваються, що президент Росії Володимир Путін обере дипломатію, а не подальше протистояння.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.