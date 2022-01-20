Блінкен і союзники США в Європі висловили підтримку Україні перед зустріччю держсекретаря із Лавровим

Державний секретар США Ентоні Блінкен у Берліні заявив, що в умовах, коли країни Заходу непохитно рухаються дипломатичним шляхом у вирішенні кризи довкола України, вони продовжать чітко заявляти – «Якщо Москва обере шлях подальшої агресії, ми застосуємо швидку і величезну ціну». Про це Блінкен сказав під час спільної із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок пресконференції в Берліні.

«Якщо будь-які російські воєнні сили перетнуть український кордон і скоять нову агресію проти України, ці дії отримають швидку, серйозну і об’єднану реакцію з боку Сполучених Штатів і наших союзників і партнерів», – сказав Блінкен.

Він вчергове закликав Росію до деескалації.

У свою чергу, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що єдиним виходом з кризи є політичний шлях, і цей шлях передбачає участь у діалозі.

«На жаль, поведінка Росії продовжує свідчити про інше. Тривожна діяльність з боку Росії триває... Ми терміново закликаємо Росію вжити кроків для деескалації. Будь-яка подальша агресія, будь-яке агресивне відношення з боку Росії матиме серйозні наслідки», – сказала Бербок.

Вона підтвердила, що відбувається тісна координація стосовно підготовки санкцій в разі агресивних дій Росії.

«Будь-яка подальша агресивна позиція, будь-яка подальша агресія матимуть серйозні наслідки», – сказала Бербок.

Тим часом прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив журналістам у Лондоні 20 січня, що будь-який крок Росії щодо вторгнення в Україну «стане катастрофою для всього світу».

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у четвер підтвердила, що ЄС відповість економічними та фінансовими санкціями, «якщо ситуація погіршиться, якщо будуть якісь подальші посягання на територіальну цілісність України». Про це вона сказала в онлайн-зверненні до Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

«Ми не приймаємо спроби Росії розділити Європу на сфери впливу. Якщо атаки відбудуться, ми готові», – додала вона.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю CNN підкреслив єдність альянсу.

«Всі союзники по НАТО кілька разів давали зрозуміти, що ми реагуватимемо, якщо Росія знову проведе агресивні дії проти України», – заявив Столтенберг 20 січня.

Столтенберґ додав: «Росію буде притягнуто до відповідальності, якщо вона вторгнеться. Все залежить від того, що вона зробить».

Прессекретар МЗС Росії Марія Захарова сьогодні заявила, що заяви України і Заходу про підготовку нападу Росії на Україну є «прикриттям для проведення власних масштабних провокацій, у тому числі військового характеру». Захарова звернула увагу на нещодавню передачу Україні озброєння від Великобританії.

Заяви США і союзників пролунали за день до того, як держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Женеви для переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Днем раніше Блінкен відвідав Київ, щоб запевнити Україну в підтримці Вашингтона, заявивши, що, якщо Росія продовжить якісь агресивні дії проти України, Сполучені Штати готові надати Києву додаткові засоби, щоб захиститися.