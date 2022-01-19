Все, що відомо про візит держсекретаря США до Києва. Що Блінкен пообіцяв Зеленському?

Державний секретар США Ентоні Блінкен у Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та головою українського МЗС Дмитром Кулебою. Під час зустрічей обговорювали загрозу вторгнення Росії та можливу реакцію Заходу на дії Москви. Блінкен заявив про підтримку права України відстоювати свій суверенітет, пообіцяв додаткову фінансову допомогу, збільшення військ НАТО у сусідніх з Україною державах та координовані із ЄС санкції проти Росії у випадку ескалації агресії з її боку.

Поряд із тим держсекретар Сполучених Штатів визнав, що Росія може перейти до ескалації «в найкоротші терміни» та запевнив, що США роблять все можливе, щоб повернути Москву на дипломатичний шлях.

Напередодні візиту в Україну того ж дня державний секретар США Ентоні Блінкен мету своєї поїздки сформулював так: «Я їду до Києва та Берліну, де зустрінуся з нашими партнерами та союзниками, а потім зустрінуся з моїм російським колегою в Женеві. Це дипломатична спроба знизити напруженість навколо нічим не спровокованого нарощування російської військової сили біля кордонів України».

Вранці 19 січня Ентоні Блінкен прибув із візитом до Києва. Посольство США в Україні оприлюднило відео прибуття держсекретаря.

Під час зустрічі з дипломатами посольства США в Україні, серед іншого, Блінкен гарантував їм безпеку в умовах російської загрози. За його словами, президент Росії Володимир Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Зустріч Блінкена та Зеленського

За графіком візиту, наступною була зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбулася в закритому режимі.

Володимир Зеленський під час цієї зустрічі заявив, що для України дуже важливим є візит головного дипломата Сполучених Штатів.

«Це ще раз наголошує на потужній підтримці нашої незалежності, суверенітету країни з боку США», – сказав Зеленський.

Ентоні Блінкен у свою чергу повідомив, що його візит в Україну пов’язаний з проханням президента США Джо Байдена підтвердити українцям підтримку США, розповісти про підсумки переговорів з Росією минулого тижня та проконсультуватися з Києвом перед зустріччю з Сергієм Лавровим 21 січня.

Агресія матиме серйозні наслідки, які будуть не лише з боку США, але й від Європи та інших країн світу

«Ми чітко висловили прихильність тому, щоб знайти дипломатичне вирішення конфлікту і тому, щоб забезпечити деескалацію ситуації. Ми робимо все, що ми можемо зробити щодо цього. Крім того, ми сказали Москві чітко, що якщо вони оберуть агресію проти України, то агресія матиме серйозні наслідки, які будуть не лише з боку США, але й від Європи та інших країн світу. Зустрічі такі, як сьогоднішня, та консультації, які будуть у мене завтра в Берліні з вашими та нашими європейськими партнерами, забезпечать те, щоб ми говорили одним голосом, виступали з однієї позиції проти Москви», – заявив дрежсекретар США.

Також Блінкен наголосив, що демократичні реформи в Україні є важливими для справжньої незалежності Києва від Москви.

Володимир Зеленський подякував Ентоні Блінкену за залученість до процесу деескалації ситуації навколо України та висловив упевненість у тому, що жодних рішень щодо України без України не буде.

Жодного рішення про Україну без України не буде

«Завершили переговори з держсекретарем Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну і безпекову підтримку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний: жодного рішення про Україну без України не буде», – написав Зеленський у твітері.

Офіційне резюме зустрічі Блінкена та Зеленського оприлюднив Держдепартамент США. У ньому йдеться, що держсекретар Сполучених Штатів запевнив президента України: якщо Росія обере шлях подальшої агресії проти України, її економіка зазнає «нищівних витрат» внаслідок заходів США та їхніх союзників. Крім того, за повідомленням Держдепу, Вашингтон готовий збільшити оборонну допомогу Україні та посилити присутність НАТО в державах-членах Альянсу, що межують з Україною.

Держсекретар також висловив вдячність Україні «за постійні заклики до дипломатичного рішення, наголосивши на необхідності єдності України перед російською загрозою», а також наголосив на непохитній прихильності США до суверенітету та територіальної цілісності України і підтвердив принцип «нічого про Україну без України», йдеться у резюме зустрічі Блінкена і Зеленського.

Блінкен та Кулеба тет-а-тет

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся також тет-а-тет із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Сполучені Штати мають намір продовжити військову допомогу Україні найближчими тижнями, заявив Блінкен під час спільної з Кулебою пресконференції за результатами зустрічі.

Ми надамо Україні додаткові матеріали, окрім тих, що вже перебувають у процесі поставок, потрібні для захисту України

«Ви знаєте, що ми надали оборонну допомогу в галузі безпеки Україні та продовжуємо надавати її... Я не зупинятимусь на всіх деталях цієї допомоги, але хочу зазначити, що ми надали допомоги в галузі безпеки Україні за останній рік більше, ніж будь-якій інший країні, починаючи з 2014 року. За останні кілька тижнів ми надали таку допомогу та запланували допомогу протягом наступних кількох тижнів», – сказав голова Держдепартаменту США.

Блінкен додав: якщо Росія відновить свою агресію, США надасть додаткову допомогу.

«Якщо Росія доведе до кінця будь-який агресивний намір і поновить свою агресію, аби вторгнутися в Україну, ми надамо Україні додаткові матеріали, окрім тих, що вже перебувають у процесі поставок, і які у подальшому потрібні для захисту України», – сказав держсекретар Сполучених Штатів.

За словами Ентоні Блінкена, у 2022 році нададуть Україні додатково 300 мільйонів доларів.

Також Держсекретар США нагадав про право України відстоювати свій суверенітет.

«США незмінно підтримують право України на існування як незалежної держави», – наголосив Блінкен.

За планом РФ, України вже не повинно було існувати

Зі свого боку, голова МЗС України Дмитро Кулеба нагадав, що що Росія веде війну проти України вже восьмий рік.

«За планом РФ, України вже не повинно було існувати», – заявив Кулеба на спільній пресконференції.

Дмитро Кулеба додав, що наразі найбільшою перемогою Кремля була б внутрішня паніка в Україні.

Міністр закордонних справ також заявив, що Росія має продовжити переговори з західними партнерами, зокрема в «нормандському форматі». Крім того, він наголосив: Україна очікує зведення санкцій США та ЄС в один пакет.

«Росія має щодня отримувати дуже чіткі сигнали, що той непідйомний вантаж, про який говорять наші партнери у вигляді санкцій, реальний, а не лише загрози, що щоденно відбувається прогрес у переговорах між США та ЄС щодо зведення санкцій у єдиний пакет», – сказав голова МЗС України.

Кулеба також заявив, що Україна сподівається на результативність переговорів Блінкена та Лаврова 21 січня, які могли би повернути Росію на дипломатичний шлях вирішення протистояння.

У Женеві я почую, що Росія може представити після перших кроків дипломатичного процесу

Держсекретар США Блінкен завив, Брюссель та Вашингтон діятимуть «скоординовано та цілеспрямовано». Він також запевнив, що США застосовують принцип «Нічого про Європу без Європи» у дискусії з Москвою.

«Дуже важливо, щоб ми разом розробили масштабний і спільний пакет санкцій» – зауважив дипломат.

Крім того, за словами Блінкена, Білий дім зробить висновки щодо відданості Москви шляху дипломатії після переговорів з міністром закордонних справ Росії Лавровим у Женеві.

«У Женеві я почую, що Росія може представити після перших кроків дипломатичного процесу», – сказав держсекретар США.

20 січня голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен вирушить у Берлін. Там запланована зустріч голів МЗС країн «трансатлантичної четвірки», до якої входять США, Німеччина, Франція та Велика Британія.

У Держдепартаменті США поїздку Блінкена до України та Німеччину називають «результатом інтенсивних дипломатичних переговорів з нашими європейськими союзниками та партнерами щодо спільних дій проти російської загрози Україні». У Вашингтоні сподіваються, що внаслідок цих зусиль Росію вдасться залучити до подальших дипломатичних переговорів заради «деескалації на користь безпеки та стабільності».

21 січня у Женеві держсекретар США зустрінеться із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

У День візиту Ентоні Блінкена до Києва посольство Росії у США видало заяву, в якій запевняють, що їхня країна не має агресивних намірів.

«У черговий раз наголошуємо: Росія ні на кого не збирається нападати. Практика переміщення військ на власній землі – наше суверенне право. Закликаємо припинити істерики і не нагнітати напруженість навколо проблеми Донбасу. А головне – не підштовхувати «гарячі голови» у Києві до нових провокацій», – заявляє посольство Росії.

Поряд із тим, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва наполягає на отриманні письмової відповіді США на свої пропозиції щодо так званих «гарантій безпеки»,

Водночас речник Путіна заявив, що у Кремлі зустріч Лаврова та Блінкена вважають «надзвичайно важливою», але закликають «не забігати наперед», говорячи про її можливі результати.