Зеленський після зустрічі з Блінкеном: ніяких рішень щодо України без України не буде

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном подякував йому за залученість до процесу деескалації ситуації навколо України.

«Завершили переговори з держсекретарем Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну і безпекову підтримку США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний: жодного рішення про Україну без України не буде», – написав Зеленський у твітері 19 січня.

Тим часом, у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що голова МЗС Дмитро Кулеба почав зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у форматі тет-а-тет.

За підсумками переговорів має відбутися пресконференція.

Раніше сьогодні держсекретар США Ентоні Блінкен, який 19 січня прибув до Києва, висловив сподівання, що Росія дотримуватиметься дипломатичного підходу для вирішення кризи на кордоні з Україною.

За словами Блінкена, нарощування російських військ на кордоні з Україною означає, що Москва може у найкоротший термін віддати наказ про вторгнення. Держсекретар висловив сподівання, що президент Росії Володимир Путін обере «мирний шлях».

Держсекретар також наголосив, що президент США попросив його приїхати до Києва для підтвердження зобов’язань Вашингтона перед Україною.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Після цих двох поїздок держсекретар 21 січня проведе зустріч із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Група сенаторів Сполучених Штатів відвідала Київ 17 січня, щоб висловити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з огляду на загрозу подальшої агресії Росії.