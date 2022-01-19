Блінкен: Путін може «у дуже короткий термін» вжити подальших агресивних дій проти України

США сподіваються, що Росія дотримуватиметься дипломатичного підходу для вирішення кризи на кордоні з Україною, заявив 19 січня на зустрічі з американськими дипломатами у Києві держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що має намір обговорити мирне врегулювання ситуації з головою російського МЗС Сергієм Лавровим на зустрічі 21 січня.

За словами Блінкена, нарощування російських військ на кордоні з Україною означає, що Москва може у найкоротший термін віддати наказ про вторгнення. Держсекретар висловив сподівання, що президент Росії Володимир Путін обере «мирний шлях».

«Ми знаємо, що є плани ще більше збільшити ці сили за дуже короткий термін, і це дає президенту Путіну можливість, також у дуже короткий термін, вжити подальших агресивних дій проти України», – попередив він.

«Я дуже, дуже сподіваюся, що ми зможемо залишити це на дипломатичному і мирному шляху, але в кінцевому підсумку це буде рішення президента Путіна», – сказав Блінкен після зустрічі з співробітниками в посольстві США в Києві.

Держсекретар також наголосив, що президент США попросив його приїхати до Києва для підтвердження зобов’язань Вашингтона перед Україною. На сьогоднішній день у Блінкена заплановані переговори з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

За даними Державного департаменту, з Києва Блінкен 20 січня вирушить до Берліна, щоб обговорити можливу відповідь на дії Росії.

Після цих двох поїздок держсекретар 21 січня проведе зустріч із головою МЗС Росії Сергієм Лавровим у Женеві.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Група сенаторів Сполучених Штатів відвідала Київ 17 січня, щоб висловити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з огляду на загрозу подальшої агресії Росії.