Росія може атакувати Україну з території Білорусі – Держдепартамент США

Сполучені Штати сприймають переміщення російських військових до Білорусі як можливу підготовку до вторгнення в Україну, сказала під час брифінгу 18 січня високопоставлена представниця Держдепартаменту США.

«Повідомлення про пересування російських військ у напрямку Білорусі, які, ймовірно, здійснюються під приводом регулярно планованих спільних військових навчань, викликають занепокоєння. Вибір часу примітний, і, звичайно, викликає побоювання, що Росія може розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб, можливо, напасти на Україну з півночі», — наголосила вона.

За її словами, Вашингтон «приватно повідомив білоруській владі про нашу стурбованість».

Тим часом, британське видання The Guardian цитує неназваного американського високопосадовця, який стверджує, що Москва не повідомила НАТО про ці навчання в Білорусі, і додає, що число російських військових там «перевищує те, якого ми могли б очікувати від звичайних навчань».

17 січня білоруське міністерство оборони повідомило, що на територію Білорусі прибули перші підрозділи збройних сил Росії, які стануть учасниками раптової перевірки сил реагування Союзної держави Росії та Білорусі та спільних навчань «Союзна рішучість». Війська прибуватимуть з Росії протягом усього першого етапу навчань, «з огляду на той факт, що перевірка є раптовою», вказали у пресслужбі. «На цьому етапі учасникам перевірки належить здійснити розвантаження і висунутися в район виконання завдань», – також інформують у міноборони Білорусі, не вказуючи, про який саме район ідеться.

Раніше цього тижня Олександр Лукашенко повідомив, що в лютому біля західних та південних кордонів Білорусі відбудуться оперативні спільні навчання збройних сил Росії та Білорусі.

Проведення навчань було схвалене Лукашенком та президентом Росії Володимиром Путіним ще у грудні. 17 січня був затверджений їхній оперативний задум. За словами Лукашенка, які наводить агентство БелТА, навчання мають бути «солідними», а їхньою метою має стати «відпрацювання певного задуму», як він висловився, у протистоянні з силами «Заходу» («Прибалтика (так в СРСР називали країни Балтії – ред.) та Польща») та «Півдня» (Україна).