Військові навчання Росія може використати як прикриття для вторгнення – Згурець

Військові навчання армії Росії, що розпочалися 11 січня 2022 року, варто розглядати як «гру м'язами» під час переговорів зі Сполученими Штатами, кажуть експерти. Росія використовує базове озброєння і відпрацьовує стандартні сценарії та задачі мотострілкових і танкових військ. Втім, на думку деяких фахівців, навчання можуть стати прикриттям для військової операції – так уже було в Грузії у 2008 році, нагадали Радіо Свобода. Втім, значно більшою загрозою для України є потенційно навчання ядерної тріади – президент Росії Володимир Путін «анонсував» їх на початок 2022 року.

11 січня 2022 року російська армія оголосила проведення військових навчань на території чотирьох областей, що межують з Україною – Воронезької, Білгородської, Брянської та Смоленської. У навчаннях, за офіційними даними, беруть участь 3 тисячі військових та 300 одиниць військової техніки – танків та бойових машин піхоти.

За повідомленням російського Міноборони, солдати Вісленської та Єльнинської мотострілецьких дивізій проведуть тактико-спеціальні маневри, відпрацюють бойове злагодження та нові методи й тактику виконання вогневих завдань. Нещодавно Росія також проводила навчання на території окупованого Криму, де, зокрема, тренувались знищувати ворожі безпілотники.

Наприкінці листопада 2021 року російські і білоруські десантники проводили навчання на кордоні Білорусі, Польщі і Литви – навчались десантуватись на незнайомі локації. Також масштабні російські військові навчання проходили навесні 2021 року, біля українському кордону.

Представники Сполучених Штатів закликали Росію відмовитись від проведення навчань та констатували відсутність кроків у напрямку деескалації на російсько-українському кордоні.

«Поки ці переговори продовжуються, вони не увінчаються успіхом, якщо ми не зможемо зробити це в атмосфері деескалації. Над Україною не має висіти дамоклів меч», – заявила заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд.

Представники російської влади у відповідь заявили, що Нуланд може сама вирішувати, де проводити навчання на території власної країни.

Коментуючи російські військові навчання, які відбуваються зараз, військовий експерт і автор кількох аналітичних книг, присвячених російським військовим операціям на Донбасі, Михайло Жирохов повідомив Радіо Донбас.Реалії, що кількість російських військ на кордоні з Україною майже не змінилась з листопада 2021 року. В прикордонні регіони підвозиться виключно техніка, але немає перекидання особового складу, зазначає експерт.

«Ці підрозділи, що перекинули раніше, зараз проводять навчання. Але ці навчання не мають наступального характеру. Вони відпрацьовують тактичні елементи, злагодженість бойових екіпажів танків і таке інше. Але немає такого, як навесні 2021 року – тоді росіяни відпрацьовували, наприклад, захоплення аеродромів, наступи у складі підрозділів. Принаймні у відкритих джерелах про такі тренування не повідомляють», – говорить аналітик. Він припускає, що наступальні елементи можуть відпрацьовувати, але «не на камеру».

У навчаннях зараз беруть участь не штурмові підрозділи, а звичайні – мотострілецькі, інженерні тощо, говорить Жирохов. Восени до підрозділів прийшли солдати-строковики, від яких російська армія залежить значно більше, аніж українська ба більш армії країн НАТО, і для них потрібні тренування й навчання.

Російська армія використовує здебільшого свою основну техніку, зокрема танки Т-72Б3, модернізовані Т-80, бронетранспортери і бойові машини піхоти. Втім тренуються армійці і роботі із новою технікою, зокрема як боротись із безпілотниками типу «Байрактар», розповідає експерт.

«Нова техніка йде у парадній частині, щоб можна було проїхатись по Красній площі. Сучасної техніки у великій кількості в них немає, тому на цих навчаннях ми бачимо саме реальну російську армію. В них немає великої кількості «Армат». Хоча є бронетранспортери БТР-82А чи БТР-90, який не пішов у серію, але це все модернізовані радянські зразки», – зазначив Жирохов.

На думку експерта, самі ці навчання не означають підготовку до повномасштабного вторгнення – 3 тисячі солдатів можуть провести локальну наступальну операцію, але для повномасштабної операції на двох-трьох оперативних напрямках їх замало.

Як говорить Радіо Свобода військовий експерт і головний редактор видання Defense express Сергій Згурець, кількість людей, які безпосередньо беруть участь в навчаннях просто зараз, не настільки принципова – стандартні тренування зі злагодження можуть використовуватись як прикриття. 175 тисяч – це всі війська Росії в прикордонних з Україною регіонах, тоді як під час навчань бойові дії можуть розпочати окремі підрозділи. А решта доєднається до них вже пізніше, пояснює Згурець.

«Під прикриттям навчань можна почати бойові дії в будь-який момент. Так було свого часу з Грузією, коли спочатку були навчання, а потім і розпочались бойові дії. Навчання – це другий елемент після просто збільшення військової потужності. Війська підтягнулись, стоять, а потім несподівано з формату навчань вони переходять в ті чи інші формати бойових дій», – говорить експерт.

Новітньої техніки у цих навчаннях Згурець поки не побачив, але, на його думку, це не є принциповим питанням. Навчання є демонстраційним відпрацюванням можливостей російської армії з огляду на напружену політичну ситуацію, вважає експерт. Повідомлення про бойові гелікоптери, які за повідомленнями New-York Times, підтягнули до кордону, поки також не получило підтвердження, але вони можуть швидко з’явитись і створити можливість проведення штурмових операцій.

«Всі ці військові заходи проводяться після переговорів НАТО-Росія. Вони показують, що способи тиску Росії на світ і Україну залишаються незмінними, а проведення навчань роблять ці способи більш ризиковими і тривожними. Ці навчання відбулись одразу після переговорів, де на підсумковій конференції росіяни заявили, що ці навчання – це звичайний ритм роботи», – сказав Згурець. Навчання будуть відпрацюванням стандартних процедур злагодження з існуючою бойовою технікою штатних підрозділів російської армії, вважає він.

Значно більш «ризиковані» навчання відбудуться за декілька тижнів

На думку військового експерта Олега Жданова, ці навчання відбуваються задалеко від російсько-українського кордону для того, щоб ймовірність вторгнення на раніше неокуповані частини України була високою. До українського кордону від місця проведення навчань понад – 300 кілометрів, гусенична колона буде проходити таку відстань щонайменш півтори доби, уточнює він.

«Ці навчання можна розглядати як гру м’язами, гру зброєю. Путіну потрібно щось відповідати на перемовинах, потрібні козирі і важелі для переговорів зі Сполученими Штатами. Ба більше, Росія обрала як спосіб розмови загрози і тиск», – вважає Жданов. Якщо повідомлення про військову авіацію, гелікоптери вогневої підтримки чи транспортні борти, підтвердяться, це буде свідчити саме про наступальний характер навчань, уточнив експерт.

Значно більшу загрозу для України можуть становити спільні білорусько-російські навчання, які Володимир Путін анонсував на кінець січня 2022, говорить Жданов. Це будуть масштабні навчання так званої «ядерної тріади».

«В повітря будуть підняті стратегічні бомбардувальники, які можуть нести ядерну зброю. Я більш ніж впевнений, що будуть застосовані ракетні війська стратегічного призначення, і будуть пуски ракет. Яких саме і куди, вже подивимось. Тріада, тому що буде морська, сухопутна і повітряна складові», – заявив експерт.

Зараз найбільш боєздатні підрозділи російської армії і більшість спеціалістів-контрактників перебувають у Казахстані, нагадав Жданов. У навчаннях в західному військовому окрузі беруть участь здебільшого солдати строкової служби. Раніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що «миротворці» ОДКБ почнуть залишати країну лише 13 січня.

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