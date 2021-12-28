Усі військові бази Росії на окупованому Донбасі. Супутникові знімки

Кінець 2021 року ознаменувався тривожними повідомленнями про скупчення російських військ на кордоні з Україною. Почалися вони з того, що західні видання почали фіксувати нарощення потужностей на військових базах на заході Росії. Про ОРДЛО не йшлося. Радіо Донбас.Реалії за останні кілька років зібрало повну інформацію про розташування великих баз військової техніки на окупованих територіях Донбасу. Розповідаємо – де Росія окопалася там.

Наприкінці листопада 2021 року підконтрольні Росії угруповання «ЛДНР»​ заявили про військові навчання, які вони проводять. Вдалося виявити місце розташування полігону, де ці навчання відбуваються. Це військова база під Терновим. Знайти його вдалося лише по одному неякісному знімку, на який потрапила опора ЛЕП. І полігон Тернове – лише одне з кількох таких місць в ОРДЛО.

Тернове

Сам цей полігон і базу зберігання техніки ми виявили ще у 2020 році. Тоді там виявили чотири самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і двадцять три танки (Т-64 – 12 одиниць, Т-72 – 11 одиниць).

Цю та інші військові бази в ОРДЛО можна знайти на спеціальній карті. Вони відмічені відповідними символами, натискаючи на які ви можете прочитати про об'єкти та обставини, за яких вони були виявлені.

(Дочекайтесь завантаження карти. Якщо виникли труднощі, то переглянути її ви можете за ЦИМ посилання)

Бугаївка

Велика база техніки та полігон. Там було знайшося не менше десяти танків (типу Т-64), ще більше самохідних систем (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і буксирувані гаубиці (Д-30А «Жаба», 122 мм). Окрім того, зенітно ракетні комплекси (9К35 «Стріла-10»).

Ймовірно, саме цю базу прикриває російська радіолокаційна станція (РЛС) 51У6 «Каста-2Е1». Радіо Донбас.Реалії вже розповідало про неї.

Софіївка

На захід від непідконтрольної Горлівки, біля селища Софіївка (колишнє Карло-Марксове) можна знайти великий військовий полігон, що використовується угрупованням «ДНР». Це досить близько до лінії розмежування, близько 17 кілометрів.

На супутникових знімках звідти легко можна розрізнити позиції для стрільб бронетехніки, навчальні позиції для стрілецької зброї, тир, окопи, величезну кількість слідів від траків гусеничної техніки.

Покровка

Ще один полігон – поблизу села Покровка.

Саму техніку, що розташована на спеціально підготованому майданчику, добре видно на супутникових знімках.

Цікаво, що на супутникових знімках, які були зроблені у період початку збройного конфлікту на Донбасі, місце зберігання техніки являє собою залишки від гірничих робіт.

Мирне

На трасі Луганськ – Хрустальний (колишній Красний Луч) є велика база зберігання техніки неподалік селища Мирне. До Луганська звідси – близько 28 кілометрів.

Саме місце базування легко знайти на супутникових знімках. Окрім танків, там можна добре побачити іншу бронетехніку, буксирувані гармати та автотранспорт.

Якщо простежити історію супутникових зображень цієї локації, то видно, що військова техніка там вперше зафіксована у квітні 2016 року, до цього там були напівзруйновані господарські споруди.

Станція Марусине

Не така велика база є біля залізничної станції Марусине, але на ній було зафіксовано цілих 26 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм).

Розташована станція біля населеного пункту Хрустальний (колишня назва Красний Луч, за 56 км на південний захід від Луганська).

Міусинськ

Підконтрольні Росії формування зберігають під окупованим містом Міусинськ 152-міліметрові гаубиці та​ системи артилерійського вогню «Гвоздика».

Радіо Донбас.Реалії зробило порівняння супутникових знімків полігону з пропагандистськими відео бойовиків та встановило, яке саме озброєння там тримають.

Близько двох кілометрів на південь від селища шахти Новопавлівської:

Полігон розташований за 4 кілометри на південний схід від містечка. Ось як він виглядає на супутникових знімках:

Також тут облаштовані об’єкти полігону: позиції для стрільб, вогневі рубежі, укриття, окопи, місця для розміщення особового складу.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

ОСТАННИЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

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