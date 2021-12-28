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Донбас

Усі військові бази Росії на окупованому Донбасі. Супутникові знімки

Кінець 2021 року ознаменувався тривожними повідомленнями про скупчення російських військ на кордоні з Україною. Почалися вони з того, що західні видання почали фіксувати нарощення потужностей на військових базах на заході Росії. Про ОРДЛО не йшлося. Радіо Донбас.Реалії за останні кілька років зібрало повну інформацію про розташування великих баз військової техніки на окупованих територіях Донбасу. Розповідаємо – де Росія окопалася там.

Наприкінці листопада 2021 року підконтрольні Росії угруповання «ЛДНР»​ заявили про військові навчання, які вони проводять. Вдалося виявити місце розташування полігону, де ці навчання відбуваються. Це військова база під Терновим. Знайти його вдалося лише по одному неякісному знімку, на який потрапила опора ЛЕП. І полігон Тернове – лише одне з кількох таких місць в ОРДЛО.

Тернове

Сам цей полігон і базу зберігання техніки ми виявили ще у 2020 році. Тоді там виявили чотири самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і двадцять три танки (Т-64 – 12 одиниць, Т-72 – 11 одиниць).

Ось вони на супутникових картах у прив’язці до населених пунктів Тернове та Чистякове (колишній Торез)
Ось вони на супутникових картах у прив’язці до населених пунктів Тернове та Чистякове (колишній Торез)
Тут добре видно будівлі, ймовірно, для особового складу та місце стоянки техніки. Можна розрізнити танки.
Тут добре видно будівлі, ймовірно, для особового складу та місце стоянки техніки. Можна розрізнити танки.
Позиції для техніки
Позиції для техніки

Цю та інші військові бази в ОРДЛО можна знайти на спеціальній карті. Вони відмічені відповідними символами, натискаючи на які ви можете прочитати про об'єкти та обставини, за яких вони були виявлені.

(Дочекайтесь завантаження карти. Якщо виникли труднощі, то переглянути її ви можете за ЦИМ посилання)

Бугаївка

Велика база техніки та полігон. Там було знайшося не менше десяти танків (типу Т-64), ще більше самохідних систем (2С1 «Гвоздика», 122 мм) і буксирувані гаубиці (Д-30А «Жаба», 122 мм). Окрім того, зенітно ракетні комплекси (9К35 «Стріла-10»).

Ось він на супутникових картах у прив’язці до населеного пункта Бугаївка
Ось він на супутникових картах у прив’язці до населеного пункта Бугаївка
Навіть на не дуже чітких знімках можна легко розрізнити гаубиці Д-30А калібром 122 мм (виділено червоним).
Навіть на не дуже чітких знімках можна легко розрізнити гаубиці Д-30А калібром 122 мм (виділено червоним).

Ймовірно, саме цю базу прикриває російська радіолокаційна станція (РЛС) 51У6 «Каста-2Е1». Радіо Донбас.Реалії вже розповідало про неї.

Софіївка

На захід від непідконтрольної Горлівки, біля селища Софіївка (колишнє Карло-Марксове) можна знайти великий військовий полігон, що використовується угрупованням «ДНР». Це досить близько до лінії розмежування, близько 17 кілометрів.

Розташування полігону (виділене червоним) у прив'язці до міст Горлівка та Єнакієве
Розташування полігону (виділене червоним) у прив'язці до міст Горлівка та Єнакієве

На супутникових знімках звідти легко можна розрізнити позиції для стрільб бронетехніки, навчальні позиції для стрілецької зброї, тир, окопи, величезну кількість слідів від траків гусеничної техніки.

Місця для стрільб бронетехніки
Місця для стрільб бронетехніки
Траншеї, тир, вогневі позиції
Траншеї, тир, вогневі позиції
Сліди від гусениць навколо
Сліди від гусениць навколо

Покровка

Ще один полігон – поблизу села Покровка.

Саму техніку, що розташована на спеціально підготованому майданчику, добре видно на супутникових знімках.

Різні об'єкти військової бази
Різні об'єкти військової бази
Місце зберігання техніки
Місце зберігання техніки

Цікаво, що на супутникових знімках, які були зроблені у період початку збройного конфлікту на Донбасі, місце зберігання техніки являє собою залишки від гірничих робіт.

Мирне

На трасі Луганськ – Хрустальний (колишній Красний Луч) є велика база зберігання техніки неподалік селища Мирне. До Луганська звідси – близько 28 кілометрів.

Саме місце базування легко знайти на супутникових знімках. Окрім танків, там можна добре побачити іншу бронетехніку, буксирувані гармати та автотранспорт.

Місце дислокації техніки (виділене червоним) у прив'язці до місцевості
Місце дислокації техніки (виділене червоним) у прив'язці до місцевості
Сама база. Добре видно бронетехніку, гармати, вантажівки
Сама база. Добре видно бронетехніку, гармати, вантажівки

Якщо простежити історію супутникових зображень цієї локації, то видно, що військова техніка там вперше зафіксована у квітні 2016 року, до цього там були напівзруйновані господарські споруди.

Вересень 2015-го – напівзруйновані господарські споруди, військової техніки ще немає. Квітень 2016 року – перші супутникові знімки, на яких з'являється військова техніка. Серпень 2016-го – кількість техніки значно зростає. Березень 2017 року – військова техніка кудись виїхала, але згодом більша частина повернулася на місце
Вересень 2015-го – напівзруйновані господарські споруди, військової техніки ще немає. Квітень 2016 року – перші супутникові знімки, на яких з'являється військова техніка. Серпень 2016-го – кількість техніки значно зростає. Березень 2017 року – військова техніка кудись виїхала, але згодом більша частина повернулася на місце

Станція Марусине

Не така велика база є біля залізничної станції Марусине, але на ній було зафіксовано цілих 26 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм).

Розташована станція біля населеного пункту Хрустальний (колишня назва Красний Луч, за 56 км на південний захід від Луганська).

Місце зберігання артилерії на північ від Хрустального
Місце зберігання артилерії на північ від Хрустального
Вона ж – крупно
Вона ж – крупно

Міусинськ

Підконтрольні Росії формування зберігають під окупованим містом Міусинськ 152-міліметрові гаубиці та​ системи артилерійського вогню «Гвоздика».

Радіо Донбас.Реалії зробило порівняння супутникових знімків полігону з пропагандистськими відео бойовиків та встановило, яке саме озброєння там тримають.

Близько двох кілометрів на південь від селища шахти Новопавлівської:

Верхнє зображення - відео бойовиків, нижнє - супутниковий знімок. Відмічені характерні ознаки місцевості, що дають можливість їх порівняти.
Верхнє зображення - відео бойовиків, нижнє - супутниковий знімок. Відмічені характерні ознаки місцевості, що дають можливість їх порівняти.

Полігон розташований за 4 кілометри на південний схід від містечка. Ось як він виглядає на супутникових знімках:

Місце зберігання техніки та артилерії
Місце зберігання техніки та артилерії

Також тут облаштовані об’єкти полігону: позиції для стрільб, вогневі рубежі, укриття, окопи, місця для розміщення особового складу.

Місця для проживання та господарські споруди
Місця для проживання та господарські споруди

Росія у конфлікті на Донбасі

Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

ОСТАННИЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).

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