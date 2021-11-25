На тлі тривожних повідомлень про концентрацію російських військ неподалік кордонів України підконтрольні Росії угруповання «ЛДНР»​заявляють про військові навчання. Інформацію про них підтверджують і в українській розвідці. Як навчальні трактував деякі вибухи і патруль ОБСЄ, про це сказано у звіті організації за 23 листопада, проте місце вибухів там ідентифіковане як 15 кілометрів на північний захід від селища Маринівка. Насправді, російські гібридні сили зараз підвищують свою боєготовність на великому полігоні під Терновим. Ось як ми це виявили.

Про проведення навчань угруповання «ДНР» вперше повідомило 23 листопада, а потім інформація, з акцентом на задіянні танкових підрозділів, з'явилась на ресурсах угруповання 25 листопада. Бойовики не називають місце, не дають жодних відео, а на фото показують максимально розмиті пейзажі, в яких відбуваються вправи.

Про проведення навчань незаконних збройних формувань із залученням резерву 23 листопада повідомило також Головне управління розвідки (ГРУ) Міністерства оборони України.

У звіті СММ ОБСЄ за 24 листопада 2021 року двічі згадуються навчання на території ОРДЛО. Одного разу цим пояснюють вибухи, які патруль почув під Маринівкою. В іншому випадку «проведенням навчань» бойовики пояснюють недопуск представників Місії в район Олександрівки на півдні Донецької області. Ми спершу подумали, що танкові навчання там.

Але ні

На ресурсах угруповання «ДНР» розміщені лише кілька фотографій зі стрільб. Але нам вдалося визначити це місце за допомогою об’єктів на місцевості, супутникових знімків та відео з показових виступів підрозділів російських гібридних сил у серпні 2020 року.

Така ЛЕП на окупованій території проходить через один з полігонів, який Радіо Донбас Реалії вже визначало раніше.

Крім того, на одному з відео бойовиків від серпня 2020 року можна знайти ці ж об'єкти під час виступів танкових екіпажів. Тобто це одне і те ж місце. Таким чином ми отримуємо вже набагато більше об'єктів для прив'язки до місцевості.

Йдеться про полігон та базу зберігання техніки неподалік Тернового на непідконтрольній частині Донбасу. Радіо Донбас.Реалії вже розповідало про цей полігон.

Ось цей полігон на супутникових картах у прив’язці до населених пунктів Тернове та Чистякове (колишній Торез).

Цей та інші пункти базування техніки на непідконтрольній Києву території можна подивитись на спеціальній карті, що її підготувало Радіо Донбас.Реалії. Натисніть на відмітку на карті – та побачите фотографію об'єкта й посилання на інформацію про нього на сайті Української служби Радіо Свобода.

(Дочекайтесь завантаження карти)

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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