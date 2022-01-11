Міноборони Росії анонсувало військові навчання в прикордонних із Україною областях

Міністерство оборони Росії планує провести навчання на полігонах у Воронезькій, Білгородській та Брянській областях, які межують із Україною, а також у Смоленській області. Туди відрядили близько 3 тисяч військових і 300 одиниць військової техніки. Про це 11 січня повідомив Західний військовий округ.

Серед військової техніки біля кордонів у тому числі розташовані танки Т-72Б3 і бойові машини піхоти БМП-2.

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Відомство повідомляє, що військові Вісленської та Єльнинської мотострілельних дивізій (Білгородська та Смоленська області) відпрацюють «бойове злагодження різних формувань», а також засвоять «нові методи та тактику виконання вогневих завдань у складній обстановці сучасного загальновійськового бою».

Крім того, у відомстві заявили, що підрозділи Чорноморського флоту, а також артилеристи армійського корпусу Південного військового округу здійснили марші на полігони бойової підготовки, які розташовані в окупованому Криму.

У польових заняттях беруть участь понад 500 військовослужбовців, задіяно близько 40 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, стверджується у пресрелізі.