«Двері НАТО лишаються відкритими» – представниця Держдепартаменту перед наступними переговорами з Росією

На зустрічі Ради Росія-НАТО 12 січня та на зустрічі ОБСЄ 13 січня Росія та Сполучені Штати продовжать обговорювати питання розміщення ракет у Європі, рамки проведення військових навчань та порушене Росією питання щодо членства у НАТО.

Водночас, питання членства залишиться лише прерогативою самого Альянсу. Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії сказала офіційна представниця Державного департаменту США Андреа Калан.

«США ясно дали зрозуміти, що відкриті до обговорення майбутнього деяких ракетних систем у Європі, до обговорення, наприклад, обмежень на масштаб військових навчань та підвищення їхньої прозорості. Найголовніше – це прозорість цих навчань, але це має бути на взаємній основі. Ми сподіваємося, що Росія буде брати участь у дипломатії, що у нас буде можливість сидіти за столом і обговорювати з ними питання. Наша позиція абсолютно зрозуміла: двері НАТО залишаються відкритими. Членство в НАТО – це справа НАТО. Росія порушувала це питання, і це буде обговорюватися також і завтра», – зазначила Калан.

Вона додала, що США перебувають у контакті з союзниками за принципом «нічого про вас без вас» щодо озвученої Росією вимоги виведення озброєння з територій держав-нових членів НАТО.

«Президент Байден дав зрозуміти, що ми можемо досягти прогресу в деяких питаннях, але деякі – просто нежиттєздатні», – додала представниця Держдепартаменту.

Вона зазначила, що саме Росія наразі є джерелом загрози з огляду на концентрацію військ біля кордонів України.

«Перед Росією є два шляхи: можна піти на деескалацію ситуації, піти на діалог і продовжувати процес дипломатії – або продовжувати ескалацію. США готові відреагувати, якщо Росія продовжуватиме агресію проти України. Ми готові на широкі економічні і політичні санкції, і цей пакет матиме серйозні наслідки. Але ми сподіваємося, що це не знадобиться, що Росія обере правильний шлях і деескалує ситуацію на кордоні», – сказала Калан.

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Кількагодинні переговори між заступницею державного секретаря Сполучених Штатів Венді Шерман та заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим завершилися в Женеві 10 січня. Шерман за їхніми підсумками наголосила на неможливості згортання політики «відкритих дверей» НАТО, а Рябков заявив про відсутність «прогресу».

Переговори пройшли на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу, і нарощування російських сил поблизу України.