США і Росія почали у Женеві «важкі» переговори щодо України, європейської безпеки

У Женеві розпочалися переговори між делегаціями Сполучених Штатів Америки і Росії. Зустріч буде однією з кількох, що пройдуть цього тижня у трьох європейських містах і будуть присвячені вимогам Москви укласти безпекову угоду і нарощуванню російських сил поблизу України.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, голова американської делегації, і заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков розпочали зустріч у місії США в Женеві 10 січня, повідомив речник Держдепартаменту.

Переговори відбуваються на тлі протистояння через нарощування російських військ біля кордону з Україною, що, за побоюванням Заходу, може сигналізувати про те, що Москва готує нове вторгнення в Україну.

Перед офіційним початком переговорів Шерман і Рябков зустрілися за робочою вечерею 9 січня в Женеві.

Двоє дипломатів «обговорили двосторонні теми, які розглядатимуть обидві сторони» на основних переговорах 10 січня, йшлося у заяві Держдепартаменту від 9 січня.

Після двосторонніх переговорів США і Росії відбудеться засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі 12 січня й окремі багатосторонні переговори в рамках Організації зі співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ) у Відні 13 січня.

Держдепартамент заявив, що в Женеві будуть обговорюватися лише деякі двосторонні питання, і США «не будуть обговорювати європейську безпеку без європейських союзників і партнерів», маючи на увазі вимоги Росії щодо гарантій безпеки від Сполучених Штатів і НАТО.

Після зустрічі 9 січня Шерман «наголосила на прихильності США міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності й свободи суверенних націй вибирати власні альянси», повідомили у Держдепартаменті.

Шерман «підтвердила, що Сполучені Штати вітатимуть справжній прогрес за допомогою дипломатії».

Виходячи з вечері, Рябков сказав журналістам, що сторони обговорили предметні питання, і переговори будуть «важкими».

«Вони не можуть бути легкими. Вони будуть діловими. Я думаю, що ми не будемо витрачати час даремно завтра», – сказав він.

Інтенсифікація дипломатичних контактів в останні дні і тижні пов’язана з тиском Росії на Україну, що продовжується і зростає.

Переговори розцінюються як перший крок до пожвавлення діалогу після періоду серйозного погіршення відносин між США та Росією у зв’язку зі становищем навколо України. Росія розмістила приблизно 100 тисяч військовослужбовців вздовж кордонів із Україною. Це призвело до зростання підозр щодо намірів Москви здійснити масоване вторгнення до сусідньої країни.

Раніше 9 січня держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що переговори з Москвою не досягнуть прогресу, доки Росія буде тримати «пістолет біля голови України».