Дипломати країн НАТО координують позиції щодо Росії перед тижнем переговорів

Міністри закордонних справ країн НАТО 7 січня почали зустріч у форматі відеоконференції, щоб обговорити свій підхід до кількох великих зустрічей наступного тижня, які стосуються дій Росії щодо України.

Конференція у п’ятницю 7 січня передує тижню, протягом якого планується низка дипломатичних зустрічей, пов’язаних із агресією Росії проти України.

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Американські та російські дипломати планують зустрітися в Женеві 10 січня для переговорів у спробі запобігти кризі. Того ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає штабквартиру НАТО в Брюсселі.

Також Рада НАТО-Росія має зустрітися вперше з 2019 року 12 січня, щоб обговорити Україну, проблему прозорості та зниження ризиків.

Потім міністри закордонних справ ЄС зустрінуться на північному заході Франції 13-14 січня. За повідомленнями, вони та їхні союзники готують жорсткі санкції, які будуть запроваджені, якщо Росія посилить військову агресію проти України.

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Переговори відбуваються на тлі застережень Заходу щодо десятків тисяч російських військових, сконцентрованих біля кордону України, а також на тлі вимог президента Росії Володимира Путіна гарантій, що НАТО не дозволить Києву долучитися до Альянсу.

Москва у відповідь звинувачує Сполучені Штати в дестабілізації Чорного моря та інших прилеглих регіонів і заявляє, що переміщення її військ є внутрішньою справою.