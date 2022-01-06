Міністри оборони США та Росії обговорили «зниження ризиків» біля кордонів України – Пентагон

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів розмову із головою Міністерства оборони Росії Сергієм Шойгу 6 січня. Про це йдеться в короткому повідомленні американського відомства з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі.

«Міністр оборони Ллойд Остін ІІІ поговорив із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили зниження ризиків біля кордонів України», – йдеться в повідомленні.

Розмова відбулася на тлі занепокоєння Заходу тим, що Росія сконцентрувала близько 100 тисяч військових на кордонах України.

«Ми, очевидно, дуже стривожені тим, що бачимо», – заявив один із посадовців сектору оборони в коментарі Reuters, не коментуючи зміст самої розмови між міністрами.

Восени 2021 року ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Водночас секретар Ради нацбезпеки України повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данілова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.

Переговори Росії, США і НАТО щодо «гарантій безпеки» мають пройти цього місяця.