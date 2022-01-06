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Міністри оборони США та Росії обговорили «зниження ризиків» біля кордонів України – Пентагон

Комбіноване фото. Розмова Ллойда Остіна (ліворуч) та Сергія Шойгу відбулася на тлі занепокоєння Заходу тим, що Росія сконцентрувала близько 100 тисяч військових на кордонах України

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін провів розмову із головою Міністерства оборони Росії Сергієм Шойгу 6 січня. Про це йдеться в короткому повідомленні американського відомства з посиланням на речника Пентагону Джона Кірбі.

«Міністр оборони Ллойд Остін ІІІ поговорив із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Вони обговорили зниження ризиків біля кордонів України», – йдеться в повідомленні.

Розмова відбулася на тлі занепокоєння Заходу тим, що Росія сконцентрувала близько 100 тисяч військових на кордонах України.

«Ми, очевидно, дуже стривожені тим, що бачимо», – заявив один із посадовців сектору оборони в коментарі Reuters, не коментуючи зміст самої розмови між міністрами.

Восени 2021 року ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Водночас секретар Ради нацбезпеки України повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данілова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.

Переговори Росії, США і НАТО щодо «гарантій безпеки» мають пройти цього місяця.

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