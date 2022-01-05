Блінкен на зустрічі з Бербок припустив, що «Північний потік-2» може бути важелем проти російської агресії

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен сумнівається, що російський газопровід буде запущений у разі ескалації агресії Росії проти України. Про це він заявив 5 січня на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Вашингтоні, передає AFP.

Зустріч стосувалася, зокрема, прийдешніх переговорів Росії та Сполучених Штатів, запланованих у Женеві наступного тижня на тлі концентрації російських військ на окупованих територіях та біля кордонів України.

За словами Блінкена, аби переговори «показали реальний прогрес», Москва повинна піти на деескалаці. Він також згадав про російський «Північний потік-2».

«З нашої точки зору, дуже важко уявити, щоб газ пішов цим трубопроводом і він став робочим, якщо Росія поновить свою агресію», – заявив державний секретар США.

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Своєю чергою, Бербок на питання, чи готова Німеччина скасувати запуск газопроводу, сказала лише, що уряд підтримує минулорічну угоду Берліна з Вашингтоном.

За словами голови німецького МЗС, новий уряд «погодився вдатися до ефективних заходів разом із європейськими партнерами, якщо Росія використовуватиме енергетику як зброю».

Сторони погодилися, що посилення російської агресії проти України матиме «серйозні наслідки» для Кремля.

«Досить важко досягнути будь-якого справжнього прогрему в будь-якому з напрямків (переговорів – ред.) в атмосфері ескалації та загрози, коли до голови України приставлений пістолет», – прокоментував ситуацію Блінкен.

Восени 2021 року ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення.

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Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Водночас секретар Ради нацбезпеки України повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данілова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.

Переговори Росії, США і НАТО щодо «гарантій безпеки» мають пройти цього місяця.