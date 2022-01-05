Засуджений чех підтвердив важливу інформацію про війну на Донбасі

Чеський суд засудив до 21 року громадянина цієї країни, який брав участь у боях на боці контрольованих Росією сил на Донбасі. Засуджений Мартін Сукуп, за даними чеського слідства, перебуває на непідконтрольній уряду України частині Донбасу. Радіо Донбас Реалії розповідає, в яких боях брав участь Сукуп та як його слова прямо та опосередковано підтверджують факт російської участи у боях періоду 2014–2015 років.

Капітан у відставці спочатку чехословацької, а потім чеської армії Мартін Сукуп вирушив до України ще 2014 року, за його власними словами, у червні та офіційно представився туристом . Але відразу опинився у складі угруповання «ДНР», і служив там принаймні до 2018 року як танкіст, командир танкової роти, потім танкового батальйону, а також як командир артилерійської батареї.

Серед іншого, він брав участь у боях за Краматорськ і Горлівку, в яких – як стверджується у вироку – загинули близько тисячі українських військових.

Сам Сукуп неодноразово давав інтерв’ю пропагандистам проросійських формувань на Донбасі. Одне з них у жовтні 2015 року.

У ньому Сукуп розповідає про своє перебування у Краматорську у період, коли місто перебувало під контролем російських гібридних сил. Тут він згадує момент, коли підрозділи на чолі з громадянином Росії полковником Ігорем Гіркиним (Стрелковим) рухалися зі Слов’янська у Донецьк.

За словами чеського найманця, відступ Гіркіна був не зрозумілий усім бійцям НЗФ, бо, на його думку, вони могли тримати оборону у Слов’янську ще кілька місяців.

У тому ж інтерв’ю Мартін Сукуп розповідає про бої за Луганськ, який на той момент майже повністю був блокований українськими військовими підрозділами. За його твердженням, бійцям незаконних збройних формувань тоді допоміг «Північний вітер». Так у контрольованих Росією підрозділах на Донбасі називають пряме втручання збройних сил Росії у конфлікт.

Внаслідок цього українські війська були відтиснуті від Луганська з півдня, заходу та сходу, а підрозділи ЗСУ, що перебували в Луганському аеропорту, опинилися в оточенні, з якого вийшли лише у вересні 2014 року.

Окрім цих боїв, Сукуп брав участь боях та спробі оточення підрозділів ЗСУ в районі Ізвариного у липні 2014 року. Найгарячіші бої тривали вздовж російсько-українського кордону. Підрозділи українських військ на ділянках біля Маринівки – Савур-Могили і Червонопартизанська – Ізвариного були відрізані від інших сил непідконтрольною Києву територією.

Задум українського командування тоді був у тому, щоб відрізати постачання бойовиків через російський кордон.

В іншому інтерв’ю Сукуп, розповідаючи про бої біля Ізвариного, так і називає дорогу від російського кордону на непідконтрольну частину Донбасу – «дорога жизни».

Також він розповідає (цей момент частково вирізаний з відео), як підрозділи, що називали себе «ДНР», без перешкод виїхали ймовірно на територію Росії, а потім знову заїхали на територію України у районі Ізвариного. Відбувалося це у липні 2014 року, але точно після 5 липня. Це випливає з уточнення в інтерв’ю.

Раніше в Чехії засудили цілу низку осіб, які брали участь у діяльності незаконних збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР», котрі як частини гібридних сил Росії захопили частини Донецької і Луганської областей й які визнані в Україні терористичними, або осіб, які підтримували таку участь. Частина таких вироків теж винесена заочно: засуджені, найімовірніше, переховуються на окупованій частині Донбасу.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.

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