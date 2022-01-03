Україна фіксує збільшення обстрілів на Донбасі, Київ і Вашингтон хочуть запобігти ескалації – Єрмак

Україна фіксує дедалі більшу кількість обстрілів на Донбасі, тому Київ і Вашингтон робитимуть усе можливе для запобігання ескалації, заявив 3 січня голова офісу українського президента Андрій Єрмак інформагентству «Інтерфакс-Україна».

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським увечері 2 січня підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України та дотримання принципу «нічого про вас без вас», ідеться в повідомленні Білого дому.

Також у повідомленні зазначено, що «Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну».

Коментуючи телефонні переговори лідерів України і США, Єрмак повідомив, що розмова тривала понад півтори години.

За його словами, «наразі найголовніше – запобігти подальшій ескалації, тому США і Україна робитимуть усе можливе для цього».

«При цьому, додам, дуже важливо продовжити роботу над верифікацією, оскільки ми фіксуємо дедалі більшу кількість порушень режиму припинення вогню», – сказав Єрмак.

Офіс Зеленського повідомив, що ключовою темою розмови була ситуація на Сході та біля українського кордону, де Росія зосередила значні військові підрозділи.

Президент США Джо Байден 30 грудня спілкувався з російським колегою Володимиром Путіним. Як заявив журналістам високопосадовець адміністрації Байдена на умовах анонімності, він закликав Путіна знизити напруженість і посилити дипломатичні зусилля довкола України на тлі нарощування російських військ біля кордону і вимог Кремля про всеосяжні «гарантії безпеки».

Офіційні особи США та Росії зустрінуться 9–10 січня у Женеві, щоб обговорити контроль над озброєннями та зростання напруженості навколо України у рамках двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності.