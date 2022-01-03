Байден у розмові з Зеленським підтримав «просування імплементації Мінських угод» – Білий дім

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським увечері 2 січня підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України та дотримання принципу «нічого про вас без вас», ідеться в повідомленні Білого дому.

«Він також висловив підтримку заходам зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі та активну дипломатію для просування імплементації Мінських угод на підтримку Нормандського формату», – вказано в повідомленні американської адміністрації.

Також у повідомленні йдеться, що «Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну».

Президент України Володимир Зеленський написав про підсумки діалогу в твітері: «Перша міжнародна розмова року із президентом США доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії України, США та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку України».

Підхід до реалізації Мінських угод є ключовим у питанні про дипломатичне розвʼязання збройного конфлікту на Донбасі. Москва наполягає на безумовному і першочерговому виконанні пункту про «особливий статус» окремих районів Донецької та Луганської областей, які нині непідконтрольні українській владі. Київ вказує на необхідність вирішення насамперед гуманітарних питань, зокрема, обміну утримуваними особами, а також відновлення українського контролю над міжнародно визнаними кордонами держави.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».