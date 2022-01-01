За її словами, нормалізація відносин країн Заходу з Росією можлива лише за умови, якщо РФ змінить свою поведінку щодо України, припинить окупацію Криму, агресію на сході і гібридне втручання всередині країни. У чому полягатимуть санкції США у випадку нового вторгнення Росії на територію України? Яким чином може збільшуватись американська оборонна підтримка Україні? Як американські партнери сприйняли блокування результатів конкурсу з обрання керівника САП і чи застерігають щодо політичних переслідувань п'ятого президента України Петра Порошенка? Про це, а також про ювілей «Щедрика», український супутник і багато іншого в «Суботньому інтерв’ю» Оксани Маркарової для Радіо Свобода.
Як Байден змусить Росію піти з України? Розмова з послом України в США
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Ініціативна група «Першого грудня»
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