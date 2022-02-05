Як впоратися з негативною інформацією і як підготувати до стресової ситуації дітей? Що має бути у «тривожній валізці»? На одну негативну емоцію у вас повинно бути сім позитивних, радить психотерапевт. Але як їх досягти? Відповідь у «Суботньому інтерв’ю» Олега Чабана Радіо Свобода.
В очікуванні війни – як вгамувати тривогу: поради психотерапевта Олега Чабана
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