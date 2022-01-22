Чим українці допомагають Путіну? Що загрожує РФ у разі можливого визнання так званих «ЛНР» та «ДНР»? Який сигнал Росії почули не лише у Вашингтоні, але й Пекіні? Чого чекати Україні від Мадридського саміту НАТО? І чи правим виявиться директор ЦРУ Бернс? Про це Дмитро Кулеба розповів в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.
Міністр Кулеба: Якщо Росія вторгнеться в Україну, відповідь буде дуже болісною
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