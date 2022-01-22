Міністр Кулеба: Якщо Росія вторгнеться в Україну, відповідь буде дуже болісною

Конфлікт, який Росія розв’язала проти України, закінчиться лише тоді, коли Захід надішле Росії дуже простий сигнал: «Україна – це не просто держава, яку ми підтримуємо, це частина нашого світу, вона одна з нас, вона ніколи не повернеться до вас».