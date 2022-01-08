Часто перебуваючи на фронті, як він оцінює бойовий дух українських вояків перед загрозою повномасштабного наступу Росії? Якби у нього була можливість зустрітися тет-а-тет із Володимиром Путіним, чим би закінчилася розмова? Президент Зеленський дійсно стає українським націоналістом і бореться з олігархами? Про це і не тільки говорили в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода з телеведучим, волонтером, політиком Сергієм Притулою.
Притула про зустріч із Путіним, «повитуху» Вакарчука та ігри Зеленського
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