Притула про зустріч із Путіним, «повитуху» Вакарчука та ігри Зеленського

Навіщо він йде у політику – досвід Володимира Зеленського, Святослава Вакарчука його не відлякує? Коли його партія отримає назву і чи стане ця назва «іменною»? Чи можна в Україні взагалі розкрутитися в політиці без грошей олігархів і хто фінансує його – Віктор Пінчук?