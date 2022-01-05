«Розмежуванням сфер впливу не місце в 2022 році»: Боррель на брифінгу в Станиці Луганській

Високий представник Європейського союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель під час візиту до України 5 січня відвідав Станицю Луганську, де виступив на брифінгу разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Як заявив Кулеба, приїзд Борреля – «історичний момент», адже він став першим головним дипломатом Європейського союзу, який відвідав зону бойових дій на Донбасі.

«Я радий, що пан Боррель зміг на власні очі побачити й відчути руйнівні наслідки конфлікту, а також зусилля України для припинення цієї війни та полегшення життя громадян по обидва боки лінії розмежування. Євросоюз стоїть пліч-о-пліч з Україною у протидії агресивній політиці Росії», – сказав він.

Як приклад, міністр згадав про долучення України до Європейського фонду миру, в рамках якого на зміцнення спроможностей Збройних сил України виділили 31 мільйон євро.

«Пан Боррель отримав детальний брифінг від Об’єднаних сил щодо системних порушень Мінських домовленостей з боку Росії. Зараз перед Україною і ЄС стоїть одна задача - дипломатичними засобами сприяти деескалації ситуації й тому, щоб Москва знизила напругу та відмовилася від своїх агресивних намірів», – додав він.

За словами Кулеби, позиція Києва та Брюсселя єдина в тому, що Росія «не має права ділити Європу на зони впливу та визначати, куди, як, коли може розширюватися Європейський союз і який характер відносин буде між Україною та ЄС».

Сам Боррель назвав момент свого візиту «критичним» з огляду на прийдешні переговори Росії зі Сполученими Штатами та НАТО.

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«Я зміг на власні очі побачити наслідки цього конфлікту, який триває вже майже вісім років і змінив життя людей. Ми бачили багато знищених доль, розділені сім’ї, громадяни мають значні перешкоди в доступі до базових послуг, не кажучи вже про життя солдатів, які загинули на лінії зіткнення протягом цієї війни», – заявив дипломат.

Він вказав на те, що Євросоюз надав Україні понад 17 мільярдів євро підтримки з моменту анексії Росією Криму в 2014 році, а Угода про асоціацію України з ЄС є «найбільш амбітною та комплексною» з-поміж подібних документів, укладених Брюсселем з іншими країнами.

Боррель також вказав на те, що конфлікт на Донбасі наразі «на межі поглиблення». За його словами, влітку 2021 року, під час візиту президента США Джо Байдена до Європи та його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, у Європі найбільш нагальною загрозою вважали Китай.

«Зараз все змінилося. Ми не тільки бачимо незвичайне накопичення (російських військ – ред.) на кордоні, а також цей запит щодо угод, у яких Росія говорить про безпеку в Європі. Але зараз вже не часи Ялти. Розмежуванням сфер впливу вже не місце в 2022 році. Безпека Європи та безпека України, тому що Україна є частиною Європи – це щось, що в першу чергу впливає на українців та європейців», – сказав представник ЄС.

Боррель назвав метою свого візиту підтвердження підтримки Євросоюзом української незалежності, суверенітету та територіальної цілісності, а також спільну роботу над деескалацією конфлікту.

Він зазначив, що будь-яка військова агресія проти України «матиме масштабні наслідки та величезну ціну».

«Дозвольте мені ще раз наголосити: немає безпеки в Європі без безпеки України. І очевидно, що будь-яке обговорення європейської безпеки повинно залучати ЄС та Україну, а будь-яке обговорення України повинне залучати Україну», – підсумував Боррель.

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Восени 2021 року ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Водночас секретар Ради нацбезпеки України повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данілова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.

Переговори Росії, США і НАТО щодо «гарантій безпеки» мають пройти цього місяця.