«Перший візит у 2022-му – до Станиці Луганської»: Боррель повідомив про прибуття до України

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель оприлюднив фото з аеропорту Харкова на початку свого візиту до України.

«Мій перший візит у 2022-му – до Станиці Луганської та Києва, Україна. На тлі нарощування Росією військ (на кордоні та на окупованих територіях України – ред.) я тут, аби показати підтримку Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України, а також підтримати сталу роботу над реформами, які є ключем до витривалості», – написав Боррель.

Раніше 4 січня він повідомив, що напередодні візиту до України поспілкувався телефоном із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

Темою розмови, як повідомляє Представництво ЄС в Україні, стало «нарощування Росією військ на кордоні з Україною, а також проєкти двох договорів про гарантії безпеки, адресованих Росією США та членам Північноатлантичного альянсу».

Восени 2021 року ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення.

Читайте також: Рада Росія-НАТО концентруватиметься на накопиченні російських військ біля України – Столтенберґ

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Водночас секретар Ради нацбезпеки України повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данілова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.

Переговори Росії, США і НАТО щодо «гарантій безпеки» мають пройти цього місяця.