Головний дипломат ЄС відвідає Україну на тлі напруженості у відносинах з Росією

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель відвідає Україну цього тижня на знак підтримки блоком Києва на тлі нарощування російської військової сили поблизу українських кордону.

Європейська комісія заявила 3 січня, що Боррель відвідає Україну 4-6 січня, і побуває на лінії розмежування на Донбасі, перш ніж зустрітися з офіційними особами у Києві.

Захід стурбований тим, що нарощування російських військ чисельністю близько 100 тисяч осіб біля кордонів України може бути підготовкою до потенційного вторгнення.

Офіційні особи США та Росії мають намір провести 9-10 січня в Женеві переговори у після того, як Москва зажадала від США та НАТО всеосяжних гарантій безпеки. Через кілька днів після цих двосторонніх переговорів відбудуться зустрічі між Росією та НАТО та окремі обговорення в рамках Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

Брюссель хоче, щоб його не залишили осторонь переговорів між США та Росією з безпеки на континенті.

«ЄС має бути присутнім на цих переговорах», – сказав Боррель в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt минулого тижня. «Ми не хочемо бути… глядачами, які не беруть участь і без яких ухвалюються рішення».

Сполучені Штати заявили, що жодних рішень про безпеку в регіоні не ухвалюватимуть без європейських союзників та України.

Росія зажадала гарантій, що Україна та інші колишні радянські країни не вступлять до НАТО і хоче гарантій непросування НАТО в Центральній та Східній Європі. Захід відкинув ультиматуми Москви щодо альянсу з НАТО і пригрозив Москві суворими санкціями та іншими заходами, якщо вона розпочне нове вторгнення в Україну.

Тим часом представники України, Росії, Німеччини та Франції 6 січня мають зустрітися в Москві в рамках так званого «нормандського формату», повідомила агенція «Інтерфакс». Чотири країни намагаються знайти політичне вирішення конфлікту на сході України, але не зустрічаються у «нормандському форматі» з 2019 року.

Росія та Україна звинувачують один одного у невиконанні своїх зобов’язань щодо Мінських угод 2014 та 2015 років, спрямованих на припинення війни, внаслідок якої з 2014 року загинуло понад 13 тисяч людей.