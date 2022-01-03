«Якщо впаде Україна, то впаде й Захід» – ексміністр МЗС Огризко про розмову Зеленського і Байдена

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко (2007-2009 рр.) позитивно оцінив недавню телефонну розмову між президентами України та США Володимиром Зеленським та Джо Байденом. За його словами, це однозначно піде на користь зниженню градусу політичної та військової напруги, яка останнім часом спостерігається між Україною та Росією.

Водночас ексочільник МЗС наголосив на тому, що «рішуча відповідь» у вигляді санкцій, яку США та їхні союзники обіцяють Росії в разі вторгнення в Україну, може бути спізнілою.

«В цьому полягає трагедія сучасного Заходу. Він не хоче зрозуміти, що допомагаючи Україні, він допомагає сам собі. Адже, якщо впаде Україна, та впаде й Захід. І це повинна розуміти політична еліта західних країн. На превеликий жаль, поки що цього не видно», – сказав в інтерв’ю Радіо Свобода Володимир Огризко.

Водночас він переконаний, що санкції, які Захід погрожує накласти на Росію у разі вторгнення, це інструменти, якими можна «втихомирити» Росію вже нині. Мова передусім йде про економічні – відімкнення від світової банківської системи, та паливні – ембарго на нафту та газ.

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з українським колегою Володимиром Зеленським увечері 2 січня підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України та дотримання принципу «нічого про вас без вас». Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони «обговорили спільні дії України, США та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію».

Телефонна розмова між двома лідерами стала другою менш ніж за місяць, у той час, як Білий дім намагається протидіяти військовій загрозі з боку Москви, яка викликала занепокоєння НАТО і Києва щодо можливого вторгнення Росії в Україну найближчими тижнями. Кремль вторгнення заперечує.