Голови МЗС Австрії, Чехії та Словаччини відвідають Україну в лютому

Міністри закордонних справ Австрії, Чехії та Словаччини планують здійснити спільний візит до України в лютому, повідомило українське МЗС 4 січня.

Про це Міністерство закордонних справ заявило за підсумками телефонної розмови очільника відомства Дмитра Кулеби з чеським колегою Яном Ліпавським. Переговори стосувалися, зокрема, позицій Києва та Праги щодо російської агресії напередодні контактів між Сполученими Штатами, НАТО, ОБСЄ та Росією.

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«Ян Ліпавський підтвердив, що Чехія залишається надійним другом України та твердо стоїть на боці українського народу в його боротьбі за захист суверенітету та територіальної цілісності України. Міністри домовилися про спільні кроки задля стримування Росії від подальшої агресії», – йдеться в повідомленні.

Як додали в міністерстві, Ліпавський, країна якого головуватиме в Європейському Союзі в другій половині 2022 року, назвав одним із пріоритетів Чехії європейську інтеграцію України.

«Сторони також домовилися про спільний візит до України міністрів закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини, який вони планують здійснити в лютому на запрошення міністра закордонних справ України», – заявляє пресслужба МЗС.

Ян Ліпавський став міністром закордонних справ Чехії після виборів восени 2021 року.

Восени 2021 року ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони України повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данилова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.

Переговори Росії, США і НАТО щодо «гарантій безпеки» мають пройти цього місяця.