Голови МЗС країн НАТО проведуть позачергову зустріч через накопичення російських військ біля України

Міністри закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу проведуть позачергове засідання 7 січня. Про це НАТО повідомило 4 січня.

Очікується, що зустріч пройде відеозв’язком, її очолить генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Міністри закордонних справ НАТО обговорять накопичення Росією військ на (окупованій території – ред.) та біля України, а також ширші безпекові проблеми Європи», – йдеться в анонсі зустрічі.

Після зустрічі Столтенберґ планує виступити із брифінгом.

Восени 2021 року ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

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Водночас секретар Ради нацбезпеки України повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данилова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.

Переговори Росії, США і НАТО щодо «гарантій безпеки» мають пройти цього місяця.