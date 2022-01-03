Голова МЗС Німеччини обговорить з держсекретарем США концентрацію російських військ біля України – ЗМІ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок цієї середи обговорить з представниками адміністрації США у Вашингтоні скупчення російських військ біля українських кордонів, повідомляє агенція dpa. Повідомляється, що ця тема буде однією з головних і під час зустрічі з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт в понеділок повідомив, що цього тижня відбуватимуться переговори і в «нормандському» форматі. Політичні радники країн-учасниць планують кілька раундів переговорів.

Президент США Джо Байден 2 січня провів телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським, під час якої підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України та дотримання принципу «нічого про вас без вас», ідеться в повідомленні Білого дому.

Також у повідомленні зазначено, що «Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну».

Восени ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США та країни Заходу припустили, що Москва готує нове, масштабне, військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США та НАТО «гарантій безпеки» – зокрема, не розширювати НАТО на схід і не включати у військовий союз нових членів з-поміж колишніх радянських республік.

Водночас секретар Ради нацбезпеки України повідомив, що Київ на сьогодні не бачить загрози нападу з боку Росії. За словами Олексія Данилова, Москва наразі не може почати повноцінне вторгнення фізично.

Переговори Росії, США і НАТО щодо «гарантій безпеки» мають пройти цього місяця.