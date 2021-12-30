«Путін хоче, щоб наша країна розвалилася на 2-3 частини». Інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова

Хоча російські війська стоять неподалік кордону з Україною, їх все ще недостатньо для того, щоб розпочати повномасштабне вторгнення, переконаний секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

В інтерв'ю кореспондентці телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», Єлизаветі Стрій секретар РНБО розповів, чому в Україні переконані, що головна мета Кремля зараз – досягти переговорів із США, і чому насправді протистоїть Україна.

– Великого скупчення російських військ ми не спостерігаємо. Є певні переміщення військ, але це не критично. Для повномасштабного вторгнення потрібно, щоб їх було як мінімум у три, чотири, п'ять разів – набагато більше, ніж є сьогодні.

Але чи є загроза? Звичайно, для нас існує загроза постійно, ми з цією загрозою живемо вже 7 років, і для нас не є новиною, що російські війська перебувають на території Донецької та Луганської областей. Саме вони ведуть війну проти нашої країни. Якби їх там не було, питання Донецької та Луганської областей було б давно закрите. Щодо ділянок, там, де є найбільша небезпека, такі ділянки є в районі Маріуполя, такі ділянки є в районі Донецької та Луганської областей.

Завдання Путіна номер один – за допомогою внутрішньої дестабілізації досягти, щоб країна розвалилася на дві-три частини

Є складне питання, пов'язане із Кримом. Після того, як Путін захопив Крим, йому треба зафіксувати цю ситуацію. Щоб цю ситуацію зафіксувати, він хоче, щоб наша країна припинила існування в тих межах, в яких вона існує сьогодні. Це завдання його номер один. За допомогою внутрішньої дестабілізації досягти, щоб країна розвалилася на дві-три частини. Це те, чого прагне Путін. Це завдання, яке стоїть на першому місці. І саме за допомогою внутрішньої дестабілізації. Якщо він цього не зможе, тоді як варіант може використовуватися зброя, але ми до цього готові.

– Раніше американська преса писала про загрозу вторгнення наприкінці січня, в лютому. Зараз, коли Вашингтон і НАТО погодилися розмовляти з Москвою, загроза вторгнення все одно лишається?

– Загроза в нас залишається завжди, ще раз наголошую. Інша річ, що зараз питання піднялося на дуже високий рівень. Дуже багато країн взяли на себе зобов'язання: у випадку, якщо Росія здійснить вторгнення, дати адекватну відповідь. Ми дуже хотіли б, щоб відповідь була заздалегідь, щоб не було вже за фактом, як це було у питанні Криму.

– Ми ж бачимо якусь динаміку, що військ стає дедалі більше. Чи є якісь прогнози?

– Коли ми говоримо, що військ стає дедалі більше, треба розуміти, наскільки більше. Якщо було 90 тисяч, а стало 100 тисяч – це збільшення. Це не настільки критично, як є сьогодні.

Росія зараз оголосила фактичний ультиматум США, країнам НАТО

Ще раз наголошую: Російська Федерація досягла того, чого вона хотіла. Вона хотіла прямих переговорів зі Сполученими Штатами. Росія це питання вирішила. Зараз, коли вона оголосила фактичний ультиматум Сполученим Штатам, фактичний ультиматум країнам НАТО, спостерігатимемо, як розвиватимуться ці події.

Ситуація на території Росії вкрай складна. Щоб утримувати внутрішню ситуацію, потрібний зовнішній ворог. У Радянському Союзі це були Сполучені Штати, так званий Захід, вони ним постійно лякали. Після 1991 року спочатку це було Придністров'я – там вони набешкетували, потім була Грузія у 2008 році, зараз це ми.

Я більш ніж впевнений, що ми найближчим часом побачимо вільну Ічкерію

Лякають зовнішнім агресором, тим, чого немає. Наша країна ніколи не нападала на Росію. Ось росіяни постійно перебувають у стані війни, тому що, якщо вони не будуть у ній перебувати, саме існування Російської Федерації може бути дуже дуже складним. Я вже неодноразово говорив, що ситуація пов'язана з тим, що мусульманський світ тисне на Російську Федерацію. Там можуть відбуватися різні процеси. Я більш ніж впевнений, що ми найближчим часом побачимо вільну Ічкерію.

Через загрозу російського вторгнення у Києві створюють штаб територіальної оборони. Щоправда, зараз бійці тероборони тренуються із дерев'яними автоматами в руках. Але Олексій Данилов запевнив: насправді зброї є достатньо, а використання муляжів передбачає алгоритм навчання.

– Ми маємо достатньо зброї, щоб зустріти ворога. Інша справа, що якщо буде широкомасштабне вторгнення, якщо буде задіяна авіація, якщо будуть задіяні інші інструменти впливу, це буде для нас певним викликом. Але я впевнений, що ми захищатимемо свою країну, це наша земля, і ми звідси нікуди забиратися не плануємо.

Навіть зараз з вами я спілкуюся нашою державною мовою

І заяви, що нас не існує, що ми якась недодержава та інші, які останнім часом чомусь все частіше робить Путін – це питання не до нас, це питання до нього. Навіть зараз ми з вами спілкуємося, я спілкуюся нашою державною мовою, я впевнений, що не всі росіяни розуміють, що я говорю.

– Наші кореспонденти були на тренуванні тероборони. Там хлопці іноді тренуються з дерев'яними автоматами. Скажіть, чи озброюватимуть загони тероборони? Якщо так, то коли?

– Ті навчання, які проводить тероборона, вони відбуваєються відповідно до тих норм і правил, які сьогодні існують. Ми маємо більш ніж достатньо зброї для територіальної оборони. Чи вистачить її на всіх? Вистачить. Чи потрібна нам допомога? Потрібна.

Дуже багато аматорських груп, які самостійно проводять навчання, ми дуже раді цьому

Щодо навчання, у нас дуже багато аматорських груп, які самостійно проводять навчання, самостійно проводять вишкіл, ми дуже раді цьому, тому що, за останніми опитуваннями, понад 50% громадян готові захищати нашу країну. З них 35% готові одразу взяти до рук зброю. Завдання держави – забезпечити, щоб ця зброя у них була.

Я хочу, щоб ми розуміли: коли в нашій країні виникають загрози, всі об'єднуються, незважаючи на те, що ми різні за політичними мотивами, з інших мотивів. Але коли йтиметься про нашу державу, всі об'єднаються.

В нас є громадянське суспільство, яке так само стане на захист нашої країни. І їх – мільйони

Щодо військової компоненти, це публічна інформація. У нас 261 тисяча військових, починаючи з 1 січня – склад наших Збройних сил. Але ми маємо на увазі, що ми ще маємо сектор безпеки та оборони. І загальна кількість сектора безпеки та оборони сягає близько мільйона людей.

Але в нас є наше громадянське суспільство, яке так само стане на захист нашої країни. І їх – мільйони. Чи потрібна нам зараз допомога? Так, потрібна. І ми звертаємось до наших країн-партнерів за цією допомогою. Чи ми отримуємо цю допомогу? Так, отримуємо. Чи достатньо її? Ми хотіли б, щоб її було набагато більше. Але якщо не буде такої допомоги, у нас вистачить розуміння, яким способом давати агресору відсіч.

Ми періодично від США, з інших держав отримуємо допомогу. Але у разі загострення нам потрібно буде її набагато більше. І всі партнери нам пообіцяли, що вони одразу це зроблять. Ми хотіли б, щоб допомогу надали вже зараз. Але є ситуація: «Давайте не будемо провокувати Путіна». Але його не треба провокувати. Він сам собі може вигадати що завгодно.

Оригінал матеріалу – на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»

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