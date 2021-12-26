Санкції проти Росії на випадок нового вторгнення в Україну готові – голова Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що масштабні санкції на випадок подальшої агресії Росії щодо України вже підготовлені. Про це вона заявила в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

За словами Урсули фон дер Ляєн санкції Євросоюзу проти Росії узгоджені зі США. За її словами, ЄС, США та НАТО очікують від Росії припинення провокативних дій.

«Будь-яка подальша агресія проти України підлягатиме санкціям із величезними наслідками. Вони вже готові. Європейські країни єдині й діють узгоджено зі США і НАТО. Ми хочемо добрих відносин із Росією, але це залежить від її дій. Вона має припинити свої провокації», – заявила президентка Єврокомісії.

В останні тижні Росія різко наростила військову присутність біля кордонів України, а українська розвідка і Захід не виключають, що нове вторгнення російських військ до країни може початися вже в січні.

17 грудня МЗС Росії опублікувало «проєкти угод» з НАТО і США про взаємні «гарантії безпеки». Вони вимагають від НАТО гарантій подальшого нерозширення військового альянсу на схід і, зокрема, неприйняття в НАТО України і Грузії.