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Санкції проти Росії на випадок нового вторгнення в Україну готові – голова Єврокомісії

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що масштабні санкції на випадок подальшої агресії Росії щодо України вже підготовлені. Про це вона заявила в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

За словами Урсули фон дер Ляєн санкції Євросоюзу проти Росії узгоджені зі США. За її словами, ЄС, США та НАТО очікують від Росії припинення провокативних дій.

«Будь-яка подальша агресія проти України підлягатиме санкціям із величезними наслідками. Вони вже готові. Європейські країни єдині й діють узгоджено зі США і НАТО. Ми хочемо добрих відносин із Росією, але це залежить від її дій. Вона має припинити свої провокації», – заявила президентка Єврокомісії.

В останні тижні Росія різко наростила військову присутність біля кордонів України, а українська розвідка і Захід не виключають, що нове вторгнення російських військ до країни може початися вже в січні.

17 грудня МЗС Росії опублікувало «проєкти угод» з НАТО і США про взаємні «гарантії безпеки». Вони вимагають від НАТО гарантій подальшого нерозширення військового альянсу на схід і, зокрема, неприйняття в НАТО України і Грузії.

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