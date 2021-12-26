У Білорусі розклеїли антиросійські листівки

У Мінську і Барановичах з’явилися листівки з антиросійськими гаслами, зокрема «Ні окупації Білорусі», «Ні інтеграції з РФ», «Лукашенко, не втягуй країну у війну».
У столиці Білорусі зображення помічені у центрі міста, на проспекті Переможців, зокрема біля Палацу спорту.
У Барановичах – на площі та вулиці Леніна, а на вулиці Радянській на будівлі РАГСу з’явилося карикатурне зображення Володимира Путіна й Олександра Лукашенка.
Також біля місцевого кінотеатру «Звезда» невідомі активісти демонстративно спалили їх спільну фотографію.
Таким чином вони висловили обурення інтеграцією Білорусі з Росією, а також показали ставлення до візиту Олександра Лукашенка в Росію, запланований на 29 грудня.
Фото та відео Радіо свобода надіслали місцеві жителі.
Володимир Путін та Олександр Лукашенко 4 листопада під час онлайн-засідання вищої ради союзної держави Росії і Білорусі підписали так званий інтеграційний декрет.
Цей документ, повідомляли офіційні російські інформагенції, затверджує 28 так званих союзних програм, схвалених у вересні. Вони стосуються переважно інтеграції у сфері економіки.
Крім того, Путін і Лукашенко затвердили спільну військову доктрину.
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