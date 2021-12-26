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У Білорусі розклеїли антиросійські листівки

Місцеві активісти таким чином протестують проти інтеграції з Росією

У Мінську і Барановичах з’явилися листівки з антиросійськими гаслами, зокрема «Ні окупації Білорусі», «Ні інтеграції з РФ», «Лукашенко, не втягуй країну у війну».

У столиці Білорусі зображення помічені у центрі міста, на проспекті Переможців, зокрема біля Палацу спорту.

У Барановичах – на площі та вулиці Леніна, а на вулиці Радянській на будівлі РАГСу з’явилося карикатурне зображення Володимира Путіна й Олександра Лукашенка.

Також біля місцевого кінотеатру «Звезда» невідомі активісти демонстративно спалили їх спільну фотографію.

У Білорусі спалили зображення Путіна і Лукашенка
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У Білорусі спалили зображення Путіна і Лукашенка

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Таким чином вони висловили обурення інтеграцією Білорусі з Росією, а також показали ставлення до візиту Олександра Лукашенка в Росію, запланований на 29 грудня.

Фото та відео Радіо свобода надіслали місцеві жителі.

Володимир Путін та Олександр Лукашенко 4 листопада під час онлайн-засідання вищої ради союзної держави Росії і Білорусі підписали так званий інтеграційний декрет.

Цей документ, повідомляли офіційні російські інформагенції, затверджує 28 так званих союзних програм, схвалених у вересні. Вони стосуються переважно інтеграції у сфері економіки.

Крім того, Путін і Лукашенко затвердили спільну військову доктрину.

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    Ярослав Кречко

    Кореспондент та ведучий телепроєкту «Донбас.Реалії». У редакції Радіо Свобода – з 2017 року. Закінчив факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. У телевізійній журналістиці – з 2007 року. Спочатку працював у Львові, з 2011 року – у Києві. З літа 2014 року висвітлюю події на Донбасі.

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