Лукашенко і Путін підписали «інтеграційний декрет»

Володимир Путін та Олександр Лукашенко 4 листопада під час онлайн-засідання вищої ради союзної держави Росії та Білорусі підписали так званий інтеграційний декрет. Цей документ, повідомляють офіційні російські івнформагенції, затверджує 28 так званих союзних програм, схвалених у вересні. Вони стосуються переважно інтеграції у сфері економіки.

Крім того, Путін і Лукашенко затвердили спільну військову доктрину.

Документ підписаний у російське державне свято – День народної єдності. Путін під час підписання був у анексованому Севастополі, МЗС України вже висловило протест із цього приводу.

Російський президент у своєму виступі заявив, що Москва і Мінськ «мають намір спільно протистояти будь-яким спробам втручання у внутрішні справи». Путін кілька разів наголосив, що Білорусь є для Росії «братньою республікою».

Переговори про поглиблення інтеграції увійшли до завершальної фази після того, як режим Лукашенка придушив масові виступи проти його влади влітку та восени 2020 року. Низка представників білоруської опозиції побоюється, що Лукашенко може заради підтримки Москви відмовитися від суверенітету Білорусі.

До союзних програм не увійшли ініціативи, пов’язані з політичною інтеграцією, включно зі створенням наднаціональних структур влади.