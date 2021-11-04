Україна висловила протест через приїзд Путіна до окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України висловило протест через приїзд президента Росії Володимира Путіна до тимчасово окупованої території України – Автономної Республіки Крим.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим з Україною візитом 4 листопада 2021 року президента Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України: Автономну Республіку Крим і місто Севастополь», – ідеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Зазначена поїздка відбувається всупереч неодноразовим застереженням України.

У МЗС розглядають цей візит, як і інші неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Кримського півострова, як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної асамблеї ООН, зобов’язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна та РФ.

Російська сторона має повернутися до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань.

«РФ як держава-окупант має можливість продемонструвати справжню турботу про мешканців тимчасово окупованого Криму: припинити безпрецедентні порушення прав людини, зокрема політичні репресії, викрадення і вбивства, звільнити незаконно утримуваних за ґратами українців та зосередити зусилля на політико-дипломатичному вирішенні російсько-українського збройного конфлікту задля відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах», – наголосили в МЗС.

4 листопада Путін, перебуваючи в окупованому Криму, провів у режимі відеоконференції з Олександром Лукашенком засідання так званої «вищої державної ради союзної держави» Росії та Білорусі.