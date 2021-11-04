Засудженого за «держзраду» кримчанина Яцкіна перевели у ШІЗО – адвокат

Засудженого за «держзраду» кримчанина Івана Яцкіна переели до штрафного ізолятора російської колонії у Краснодарському краї, повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Микола Полозов.

«Яцкіна помістили до ШІЗО. При чому не за якесь порушення, а тому, що не було місць. А за правилами ШІЗО, вдень пристібається шконка. І він на хворих ногах був змушений протягом трьох діб стояти без змоги сісти. Це явне нелюдське звернення до нього. Очікується, що далі етап буде до Брянської, Оренбурзької областей і лише потім він потрапить у Кемерово. Скільки це займе часу – невідомо», – повідомив Полозов.

Адвокат повідомив про це українського омбудсмана Людмилу Денісову.

«Вона сказала, що направить відповідне звернення до своєї російської колеги Тетяни Москалькової», – повідомив Полозов.

За його словами, зараз потрапити до Яцкіна неможливо.

«Передачу зробити йому неможливо, зокрема лікарські засоби. Ситуація, звісно, дуже важка», – повідомив Полозов.

Адвокат зазначив, що чекає на відповідь російської уповноваженої з прав людини Тетяни Москалькової і виходячи з цієї відповіді «вживатиме конкретних дій».

Раніше адвокат казав, що у засудженого Івана Яцкіна погіршився стан здоров’я.

21 травня підконтрольний Кремлю суд в Криму засудив Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму з обмеженням в один рік. Розгляд апеляції поки відклали.

У представництві президента України Володимира Зеленського в АРК засудили вирок Яцкіну. Це також зробили в офісі українського омбудсмена. У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту теж відреагувати на вирок.

Кримчанина Івана Яцкіна звинуватили в «державній зраді». Усі засідання у цій справі проходили в закритому режимі, суд посилався на наявну в матеріалах справи державну таємницю.

Уродженець села Войкове Первомайського району Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в державній зраді. Про це стало відомо в грудні 2019 року.

Російське слідство стверджує, що, перебуваючи в Криму, Яцкін передавав СБУ відомості, які «становлять державну таємницю Росії». На запит Крим.Реалії в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.