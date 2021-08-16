Суд у Росії відклав розгляд апеляції на вирок кримчанину Івану Яцкіну

Російський Третій апеляційний суд у Сочі переніс розгляд апеляційної скарги на вирок у справі засудженого за «держзраду» кримчанина Івана Яцкіна на 16 вересня на 11:00, повідомив проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Микола Полозов.

«Головуюча суддя заявила про те, що ставить питання про відкладення судового засідання у зв'язку з тим, що Іван Яцкін двічі заявляв клопотання про розгляд справи в його присутності. Крім того, Третій апеляційний суд не має можливості проведення судового засідання з присутністю Івана Яцкіна, оскільки в Сочі відсутній слідчий ізолятор, а справу про державну таємницю в режимі відеоконференцзв’язку розглядати неможливо», – повідомив адвокат.

На уточнювальне запитання про використання відеоконференцзв’язку, адвоката повідомили, що він може забезпечити лише адвокатську таємницю, а для справи про «державну таємницю» її використовувати не можна.

Розгляд апеляційної скарги у «справі Івана Яцкіна» пройде в рамках виїзного судового засідання в приміщенні підконтрольного Росії Верховного суду Криму.

21 травня підконтрольний Кремлю суд в Криму засудив Яцкіна до 11 років колонії суворого режиму з обмеженням в один рік. Адвокат має намір оскаржити вирок.

У представництві президента України Володимира Зеленського в АРК засудили вирок Яцкіну. Це також зробили в офісі українського омбудсмена. У Міністерстві закордонних справ України закликали міжнародну спільноту теж відреагувати на вирок.

Кримчанина Івана Яцкіна звинуватили в «державній зраді». Усі засідання у цій справі проходили в закритому режимі, суд посилався на наявну в матеріалах справи державну таємницю.

Уродженець села Войкове Первомайського району Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму за підозрою в державній зраді. Про це стало відомо в грудні 2019 року.

Російське слідство стверджує, що, перебуваючи в Криму, Яцкін передавав СБУ відомості, які «становлять державну таємницю Росії». На запит Крим.Реалії в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Івана Яцкіна політв’язнем.