Останні дані на момент виходу випуску – 693 інфікованих за добу, померло 18 людей. Подвійний антирекорд. Такого приросту на півострові ще не було ніколи. Не вистачає місць у лікарнях, для кримських моргів закуплять додаткові мобільні холодильники. Севастополь буквально барикадується на вихідні, які в Росії оголосив Путін. На в'їзді в місто будуть блокпости. Без QR кодів не пускатимуть у громадські місця. Навіть ПЛР тести тепер не допоможуть. І попри це все, глава Криму, призначений Кремлем, Сергій Аксьнов каже, що повного локдауну на півострові не буде. Як ковід паралізував Крим? – дивіться.
У Криму переповнені морги, лікарні та цвинтарі
Випуски
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