Путін: ракети «Циркон» надійдуть на озброєння російського флоту в 2022 році

Гіперзвукові протикорабельні ракети «Циркон» надійдуть на озброєння російського флоту наступного року. Про це на нараді з керівництвом Міністерства оборони Росії про оборонно-промисловий комплекс заявив президент Росії Володимир Путін, повідомляють російські державні агентства 3 листопада.

«Під час тестування вона точно відповідно до завдання вразила як наземні, так і морські цілі з підводного положення та надводних кораблів. З наступного року ці ракети почнуть надходити на оснащення Військово-морського флоту Росії», – заявив Путін.

За його словами, нещодавно російські військові випробували й інші комплекси, не лише ракетні. Зокрема, йдеться про лазерні установки «Пересвет» та комплекси «Авангард» та «Кинжал».

Про нові системи озброєння президент Росії Володимир Путін заявив у посланні до Федеральних зборів 1 березня 2018 року, перед виборами.

Наступного року він повідомив про створення гіперзвукових ракет «Циркон», які, за словами Путіна, можуть вражати цілі на відстані понад тисячу кілометрів та розвивати швидкість понад 10 тисяч кілометрів на годину. Ці параметри роблять її недоступною для систем протиракетної оборони, заявляли розробники.

У жовтні Міністерство оборони Росії повідомило про перший випробувальний запуск гіперзвукової ракети «Циркон» з підводного човна. До цього пуски «Циркона» здійснювалися з борту фрегата «Адмірал Горшков» у Білому морі. Стрільба була здійснена з атомного підводного човна «Северодвінськ» в акваторії Баренцевого моря.