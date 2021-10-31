Радіо Свобода Weekly: Росія знову стягує війська до кордону з Україною – новий етап війни?

Росія знову стягує війська до кордону з Україною – The Washington Post

Останніми тижнями Росія відновила переміщення техніки та військових до кордону з Україною, пише американське видання The Washington post. Газета зазначає, що це почалося після того, як Кремль завершив спільні з Білоруссю масштабні військові навчання «Захід-2021» півтора місяці тому.

Секретар РНБО України раніше заявляв, що після завершення цих навчань Росія залишила військову техніку, а також центри управління та зв’язку на полігонах вздовж українського кордону.

Видання наголошує, що конфлікт на Донбасі вступає у нову стадію, а Кремль зайняв жорсткішу позицію щодо України.

«Тепер усі ми під прицілом» – бойовики налякані діями ЗСУ

Від твердження про беззахисність до вимог про визнання «республік» Росією. Серед російських пропагандистів не вщухають емоційні реакції на перше використання Україною безпілотної системи Bayraktar на Донбасі. Журналісти зібрали реакції бойовиків і російських пропагандистів у матеріалі.

«Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо», – прокоментував використання ударного безпілотника президент Зеленський.

Також журналісти Радіо Донбас.Реалії проаналізували звіти та фото місії ОБСЄ. Організація зафіксувала бойову техніку бойовиків, розміщену або за межами визначених районів відведення, або яку намагалися замаскувати. Детальніше про це – у статті «Виявлено кілька об’єктів, які можуть стати потенційною ціллю «Байрактара».

Помер легендарний запорізький ветеран Другої світової Іван Залужний

Помер легендарний запорізький ветеран Другої світової Іван Залужний. У травні йому виповнилось 103 роки.

2014 року учасник битви за Сталінград втратив єдиного онука, який пішов захищати Україну. Доброволець Нацгвардії Іван Гутник-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, врятувавши у бою 50 побратимів.

Після цього Іван Залужний активно підтримував місцевих АТОвців та спілкувався з представниками військової частини. Його інтерв’ю читайте тут.

«Переговірник» Фірташа в Офісі Зеленського: що на Банковій робив соратник олігарха з кримінальним минулим

Розслідування, яке нагадує голлівудський фільм-детектив, адже його фігурант декілька разів змінював імена, мав з-десяток паспортів та не одне громадянство, і перебував у міжнародному розшуку через підозри у кримінальних злочинах. При цьому, був переговірником українського олігарха Дмитра Фірташа, зустрічався з адвокатом експрезидента США Дональда Трампа Руді Джуліані, а ще балотувався у нардепи до Верховної Ради дев’ятого скликання.

Він привернув увагу журналістів «Схем», коли у супроводі численної охорони на початку цього року прийшов на зустріч в Офіс президента Зеленського. Що він там робив? З ким зустрічався і в чиїх інтересах? І чому цей візитер має доступ до високих владних кабінетів, попри кримінальне минуле? Читайте і дивіться ↓

Про роботу транспорту в «червоній зоні», політичні бої і чемпіона Усика: інтерв’ю Віталія Кличка

З 1 листопада у Києві переходить «червоний» рівень епідемічної небезпеки. Відтак, з опівночі почнуть діяти жорсткі обмеження. Що очікує киян розповів Київський міський голова Віталій Кличко у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

Як реагує на звинувачення секретаря РНБО в перетворенні Києва на «хутір»? ПРо що спілкувався із Зеленським під час зустрічі та чому відмовився відповідати на заитання про президенські амбіції? Що потрібно Усику, щоб знову перемогти Джошуа і наскільки реально, що цей поєдинок відбудеться в Києві? Дивіться ↓

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Скіфське золото»: Росія розлютилася через рішення суду в Амстердамі

Судовий ляпас Росії. Перемога України в справі проти Росії щодо повернення так званої колекції скіфського золота. Сім років судової тяганини і Апеляційний суд Амстердама постановив, що археологічні знахідки – це спадщина України, і має повернутися до Києва поки Крим окупований. Але святкувати перемогу зарано, Росія має право оскаржити це рішення.

Йдеться про колекцію, яка поїхала до Нідерландів ще у 2014-му – це були експонати з київського музею та 4-рьох кримських. Через окупацію півострова колекції затримались в Нідерландах. Київ наполягав, що це власність України, і її треба повернути їй. Москва, що кримські коштовності слід везти на окупований півострів, туди, де їх і знайшли.

Президент Володимир Зеленський написав у твіттері: «повернули «скіфське золото» – повернемо і Крим». Речник російського президента Дмитро Пєсков вважає такий коментар «територіальними претензіями до Росії». А речниця МЗС Росії сказала, що їй сумно, і вона сподівалася, що культура поза політикою.

Музика, народжена у монастирі, визнана міжнародним конкурсом

Монахиня ордену Сестер редемптористок Української греко-католицької церкви Марія Слєпченко зі Львова посіла престижне друге місце на міжнародному конкурсі композиторів у Відні. Журі високо оцінило її твір для симфонічного оркестру. Лише 2 бали забракло для цілковитої перемоги у конкурсі, щоб здобути перше місце.

Як монахиня поєднує монастирське життя і музику? Чи можливо заробляти для монастиря музикою? У матеріалі.

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На початку її розробники мали на меті довести світові, і особливо Сполученим Штатам, що Радянський Союз здатний виробляти такі пристрої. Але вийшло так, що «Цар-бомба» також cтала несподіванкою у майбутніх випробуваннях ядерної зброї. Детальніше – у спецпроєкті.

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